Viaggi temporali nel trailer dello sci-fi movie 2067

Umbrella Entertainment ha da poco rilasciato il primo trailer dello sci fi movie australiano dal titolo 2067.

Il film è stato diretto da Seth Larney, già regista in Tombiruo, un piccolo film d’azione malese del 2017. Nel cast troviamo Kodi Smit-McPhee (The Road, X-Men: Apocalypse), Ryan Kwanten (Mystery Road , True Blood) e Deborah Mailman (The Sapphires).

Il film è ambientato in un futuro distopico, questa la sinossi ufficiale:

Anno 2067, la Terra è stata devastata dai cambiamenti climatici e l’umanità è costretta a respirare l’ossigeno artificiale. Una malattia causata dall’O 2 sintetico sta uccidendo la popolazione mondiale e l’unica speranza di una cura arriva sotto forma di un messaggio dal futuro: “Invia Ethan Whyte”. Ethan, un operaio di un tunnel sotterraneo, viene improvvisamente spinto in un nuovo mondo terrificante pieno di pericoli sconosciuti mentre deve combattere per salvare la razza umana.

2067 avrà la sua anteprima mondiale nella serata di apertura dell’Adelaide Film Festival 2020 (14-25 ottobre) e sarà distribuito in Australia a breve da Umbrella Entertainment, mentre RLJ Entertainment lo distribuirà negli Stati Uniti su VOD e in alcune sale a partire dal 2 ottobre prossimo.

2067

TRAILER

POSTER