Il regista Mike Flanagan ha ufficialmente annunciato l’inizio delle riprese di La caduta della casa degli Usher, terza stagione della serie antologica Netflix partita con Hill House.

L’avvio della produzione è stata salutata dal regista attraverso il rilascio – via social – della primissima immagine proveniente dal set (la trovate nel tweet in fondo alla pagina). La serie sarà composta da otto puntate ispirandosi al famoso romanzo firmato da Edgar Allan Poe pubblicato nel 1839.

LA CADUTA DELLA CASA DEGLI USHER

PRODUZIONE: La nuova stagione sarà sceneggiata da Mike Flanagan e Trevor Macy, con il primo impegnato anche come showrunner. La regia degli otto episodi sarà divisa equamente tra Flanagan e Michael Fimognari. I nuovi episodi trarranno ispirazione dal romanzo di Edgar Allan Poe intitolato per l’appunto The Fall of the House of Usher. CAST: Carla Gugino, Mark Hamill, Frank Langella, Mary McDonnell, Carl Lumbly, Henry Thomas, T’Nia Miller, Kyleigh Curran, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Kate Siegel, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Michael Trucco, Paola Núñez, Katie Parker, Malcolm Goodwin, Crystal Balint, Aya Furukawa, Daniel Jun, Matt Biedel, Nel cast ci saranno anche Ruth Codd, Annabeth Gish e Robert Longstreet. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su Netflix.

TRAMA ROMANZO: La caduta della casa degli Usher (The Fall of the House of Usher) è un racconto del terrore scritto da Edgar Allan Poe. È conosciuto anche coi titoli La rovina della casa degli Usher e Il crollo della casa Usher. Il racconto venne pubblicato per la prima volta nel 1839 sul periodico The Graham’s Lady and Gentleman’s Magazine, in seguito nella raccolta Racconti del grottesco e dell’arabesco. Questo racconto, come quasi tutti quelli scritti da Edgar Allan Poe, è narrato in prima persona e non vengono specificati tratti caratteristici del protagonista, se non quelli necessari allo svolgimento della trama: non si sa come si chiami il protagonista, l’età o la storia personale. Nel racconto sono molto evidenziati i temi e le descrizioni cupi classici dello stile di Poe, in particolare nella descrizione iniziale della dimora.