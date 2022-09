Sono ufficialmente partite da Roma le riprese di Adagio, il nuovo diretto da Stefano Sollima, regista di film quali Soldado e Senza Rimorso.

Sceneggiato da Stefano Bises, già collaboratore di Sollima per Gomorra e ZeroZeroZero, il film vedrà un cast made in Italy di prim’ordine formato da Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Adriano Giannini. Tra i produttori Lorenzo Mieli attraverso la sua società The Apartment, che fa parte di Fremantle, lo stesso Stefano Sollima attraverso la sua AlterEgo, oltre che da Vision Distribution, che distribuirà il film in Italia e lo venderà a livello internazionale.

Adagio è stato descritto dallo stesso regista su Variety come una storia cupa di vendetta e redenzione, che sarà “l’ultimo capitolo della mia trilogia criminale romana”, i primi due capitoli sono da considerare la serie Romanzo Criminale ed il film Suburra. A tal proposito Sollima ha dichiarato:

“Sono ansioso e pieno di entusiasmo per essere finalmente tornato a ritrarre la mia città dopo tutti questi anni. Roma è cambiata e anch’io sono cambiato.”