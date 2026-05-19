FX ha ufficialmente ordinato la produzione di Very Young Frankenstein, una nuova serie comica basata sul leggendario film cult del 1974 diretto da Mel Brooks. Il network ha sciolto le riserve sull’ultimo episodio pilota rimasto in sospeso, confermando lo show per la programmazione televisiva e per lo streaming su Hulu. La notizia è stata diffusa in esclusiva da Deadline.

Il progetto nasce dalla collaborazione creativa tra lo stesso Mel Brooks e il team dietro il successo di What We Do in the Shadows, composto da Stefani Robinson, Taika Waititi e Garrett Basch. L’episodio pilota, scritto da Robinson e diretto da Waititi, vede un cast guidato da Zach Galifianakis, Dolly Wells e Spencer House, a cui si affiancano anche Nikki Crawford, Kumail Nanjiani e Cary Elwes.

L’annuncio di questo adattamento arriva in un momento di forte celebrazione per l’opera originale. Proprio di recente, infatti, gli appassionati hanno potuto rivivere il mito sul grande schermo grazie al ritorno in sala di Frankenstein Junior, confermando l’immutato impatto culturale di una parodia che ha ridefinito la storia della commedia cinematografica.

Il cast e i nuovi progetti nei piani di FX Entertainment

La presidenza di FX Entertainment ha espresso grande entusiasmo per la serie, definendola una versione completamente originale in grado di fondere l’irriverenza tipica del network con lo spirito del film del 1974. Tra i produttori esecutivi figurano anche Michael Gruskoff e Kevin Salter, con la produzione affidata a 20th Television.

Very Young Frankenstein si aggiunge a una ricca lista di progetti ordinati da FX nell’ultimo anno, tra cui spiccano lo spinoff di Snowfall con Gail Bean, il dramma familiare Seven Sisters con Elizabeth Olsen e Cristin Milioti, e Disinherited firmato dal co-creatore di Better Call Saul, Peter Gould.

Il cult originale del 1974, scritto da Mel Brooks insieme a Gene Wilder, vedeva quest’ultimo nei panni del dottor Frederick Frankenstein, affiancato da attori indimenticabili come Peter Boyle (il Mostro), Marty Feldman (Igor), Cloris Leachman (Frau Blücher) e Madeline Kahn. La nuova serie raccoglierà questa importante eredità comica per trasportarla nella televisione contemporanea.