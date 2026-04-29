Il fenomeno letterario che ha sconvolto milioni di lettori in tutto il mondo sta per prendere vita sul grande schermo. Sony Pictures Italia ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Verity, l’atteso adattamento cinematografico del thriller psicologico firmato da Colleen Hoover.

Diretto da Michael Showalter, il film promette di trasporre fedelmente l’atmosfera torbida e claustrofobica che ha reso il romanzo un cult istantaneo, fissando l’appuntamento nelle sale per il prossimo 1 ottobre.

La storia segue Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una scrittrice sull’orlo del fallimento che riceve l’offerta della vita: completare i romanzi di Verity Crawford (Anne Hathaway), celebre autrice rimasta gravemente ferita in un incidente. Trasferitasi nella remota e inquietante tenuta di famiglia, Lowen scopre tra le carte di Verity un’autobiografia manoscritta che contiene confessioni agghiaccianti. Mentre l’attrazione per il marito di Verity, Jeremy (Josh Hartnett), si fa sempre più pericolosa, Lowen dovrà capire se ciò che sta leggendo è il frutto di una mente geniale o la prova di una realtà mostruosa.

Il film vanta un cast di altissimo livello che vede contrapposte due delle attrici più amate di Hollywood: la Hathaway, in un ruolo ambiguo e inquietante, e la Johnson, perfetta nel rappresentare il dubbio costante della protagonista. Accanto a loro, Josh Hartnett consolida il suo ritorno sotto i riflettori dopo i recenti successi.