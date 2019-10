Le riprese del cinecomic Morbius sono terminate, ed ora il film è in piena fase di post-produzione, ma a fare notizia è la possibile presenza di Venom nel film.

Attraverso un post di We Got This Covered pare che la Sony voglia continuare ad espandere il proprio Marvel Universe connettendo i suoi futuri film in pieno stile Marvel Studios. Il primo passo potrebbe essere l'introduzione di un piccolo cammeo di Venom nel prossimo Morbius.

Secondo la fonte la presenza di Venom potrebbe essere molto piccola, e servire maggiormente ad avvicinare i fan all'uscita futura in sala di Venom 2, come noto attualmente ancora senza una data di rilascio. Ovviamente bisognerà attendere nuovi aggiornamenti per avere una conferma maggiore.

Morbius

Morbius è uno dei prossimi capitoli del Sony’s Universe of Marvel Characters, ovvero il franchise creato da Sony Pictures relativo all’universo fumettistico legato al personaggio di Spider-Man.

Morbius sarà diretto da Daniel Espinosa. La sceneggiatura è stata affidata a Justin Haythe, Matt Sazama e Burk Sharpless. Nel cast Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Tyrese Gibson.

Il film potrebbe approdare nelle sale il 31 luglio 2020