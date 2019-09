Si è conclusa ieri l’edizione 2019 di Green Drop Awards, una delle kermesse collaterale della celebre Mostra del Cinema di Venezia.

A vincere il premio principale è stato J’Accuse, l’ultimo film diretto da Roman Polanski. Presente alla kermesse il produttore Luca Barbareschi, il quale ha ritirato il premio, commentando la vittoria così:

“Credo che il Green Drop stia facendo una cosa straordinaria e sono molto orgoglioso di aver vinto questo premio che dedico a tutti gli artisti e all’ambiente. Sono orgoglioso di questo premio che mi spinge a fare di più, a lavorare non per l’idea del potere ma per il potere delle idee. Viviamo in un’epoca in cui paradossalmente scienza, tecnologia libero mercato, libertà democratica ci hanno offerto di tutto ma non sappiamo come usarlo. La responsabilità di usare la nostra vita e il nostro mondo è importante.”