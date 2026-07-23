Questa mattina, in diretta dalla Biblioteca dell’Archivio Storico di Venezia, il Presidente Pierangelo Buttafuoco e il Direttore Alberto Barbera hanno presentato il programma dell’83ma Mostra d’Arte Internazionale di Venezia (2-12 settembre 2026).

Ad inaugurare le proiezioni di Venezia 83 il 2 settembre in Sala Grande ci sarà Ink, ultimo film diretto dal regista premio Oscar e premio BAFTA Danny Boyle, un dramma dedicato alla figura di Rupert Murdoch e interpretato da Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy.

La Giuria internazionale sarà presieduta dall’attrice e regista statunitense Maggie Gyllenhaal, mentre i Leoni d’Oro alla carriera già annunciati saranno consegnati a George Clooney ed Ellen Burstyn.

Venezia 83 | Concorso

INK, di Danny Boyle (film d’apertura)

COMPANY, di Casey Affleck

KAMI NOUR (A Bit of Light), di Ali Asgari

RITORNO A BUENOS AIRES, di Marco Bechis

UN BON PETIT SOLDAT, di Stéphan Brizé

IL FUOCO CHE TI PORTI, di Edoardo De Angelis

WOMAN UNKNOWN, di May el-Toukhy

BUCKING FASTARD, di Werner Herzog

15/18(A Place to Heal), di Cédric Kahn

DAU, di Ilya Khrzhanovsky

LOOK BACK, di Hirokazu Koreeda

POSSIBLE LOVE, di Lee Chang-dong

WILD HORSE NINE, di Martin McDonagh

SUCCEDERÀ QUESTA NOTTE, di Nanni Morett

PRIMETIME, di Lance Oppenheim

THE ECHO CHAMBER, di Andrea Pallaoro

UN PEU AVCANT MINUIT, di Nicolas Pariser

L’ESTRANEA, di Paolo Strippoli

MR. NELSON, DID YOU KILL PEOPLE?, di Shinya Tsukamoto

BUNKER, di Florian Zeller

Venice Open | Fuori Concorso

FICTION

NESSUN DOLORE, di Gianni Amelio

MAKIKIRAAN PO, di Lav Diaz

FATHER JOE, di Barthelemy Grossmann

DIO RIDE, di Giovanni Veronesi (film di chiusura)

SCHERZETTO, Scherzetto di Mario Martone

PLACE TO BE, di Kornel Mundruczo

NO PARADISE IF YOU ARE KILLED BY A WOMAN, di Halkawt Mustafa

ARRESTED MEMORY, di Sabu

THE BASICS OF PHILOSOPHY, di Paul Schrader

UN BON AVOCAT, di Tristan Seguela

JUPITER, di Alexandre Smia

DOCUMENTARI

BE BRAVE, di Francesco Carrozzini

WHAT LOVE BUILDS, di Russell Crowe

BURGUNDY, di Michael Dweck e Gregory Kershaw

MUSK, di Alex Gibney

THE ROAD TO JERICHO, di Amos Gitai

UNION TOWN, di Barbara Kopple

HOLY WOOD DUST, di Victor Kossakovsky

CITIZEN OSAMA, di Ahmed Hassouna

BOATBUILDER, di Luke Lorentzen

LETTERS FROM THE SILENCED COUNTRY, di Andrei Kutsila

BIOGRAFIA DE JORGE LUIS BORGES, di Mariano Llinas

MY UNDESIRABLE FRIENDS: PART II -EXILE, di Julia Loktev

IMPERIUM, di Sergei Loznitsa

SHUMEI- THE LIVING LEGACY OF KABUKI, di Takashi Miike

QUEER EDWARD II, di Theo Rollason

OASIS – DON’T LOOK BACK IN ANGER, di Dylan Southern e Will Lovelace

EVEREST – THE OTHER SIDE, di Jimmy Chin e Elizabeth Chai

FROM INSIDE OUT – THE ARCHITECTURE OF PETER ZUMTHOR, di Wim Wenders

DUST, di Tsai Ming-Liang

SERIE TV E CORTOMETRAGGI

PECCATO, di Valerio Vestoso (serie) con Emanuela Fanelli

FLESH IMPACT, di Maggie Gyllenhaal (corto)

WILD ASPARAGUS, di Avi Mograbi (corto)

THEY’RE HERE, di Laura Poitras e Rachel Mueller (corto)

Venice Open – Films on Films



JUSO PER FERIE, di Karen di Porto

NINO, di Walter Fasano

THE PERVERT’S GUIDE TO UTOPIAS, di Sophie Fiennes

JOIE DE VIVRE, di Luca Guadagnino

TWIST AND SHOOT – MISTER SUZUKI, di Yves Montmayeur

INTERMISSION, di Yonfan

Venezia Spotlight

SUMO: SPIRIT WEIGHTS NOTHING, di Erik Shirai

CONVERSATION WITH THE SEA, di Muayad Alayan

HOMBRE AL AGUA, di Gael García Bernal

SERPENTI, di Roberto De Paolis Mino

FURIES, di Rami Kodeih

GURIA, di Levan Koguashivili

GROUND FLOOR, di Gabor Reisz

EU CONTEZ, di Alina Serban

Orizzonti

LA RAGAZZA CON LA LEICA, di Alina Marazzi

YAK MAI, di di Phuttiphong Aroonpheg

UNA STORIA, di Anna Foglietta

WHAT BELONGS TO OTHERS, di Grzegorz Dębowski

LA CITTÀ DEI VIVI, di Edoardo Gabbriellini

MORAGHEB, di Mohsen Gharaei

TOO MUCH SUGAR, di Robert Greene

THE DIFFICULT BRIDE, di Rubayat Hossain

I FIGLI DELLA SCIMMIA, di Tommaso Landucci

LA MAISON DU VENT, di Auguste Bernard Kouemo Yanghu

A DAY IN THE LIFE OF JO: CHAPTER PHAEDRA, di Jacqueline Lentzou

THE COLOR OF THE SUN, di Xavier Tera

UNTIL THE DAY ENDS, di Jelena Maksimovic