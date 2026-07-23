Questa mattina, in diretta dalla Biblioteca dell’Archivio Storico di Venezia, il Presidente Pierangelo Buttafuoco e il Direttore Alberto Barbera hanno presentato il programma dell’83ma Mostra d’Arte Internazionale di Venezia (2-12 settembre 2026).
Ad inaugurare le proiezioni di Venezia 83 il 2 settembre in Sala Grande ci sarà Ink, ultimo film diretto dal regista premio Oscar e premio BAFTA Danny Boyle, un dramma dedicato alla figura di Rupert Murdoch e interpretato da Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy.
Venezia 83 | il programma delle Giornate degli Autori
La Giuria internazionale sarà presieduta dall’attrice e regista statunitense Maggie Gyllenhaal, mentre i Leoni d’Oro alla carriera già annunciati saranno consegnati a George Clooney ed Ellen Burstyn.
Venezia 83 | Concorso
INK, di Danny Boyle (film d’apertura)
COMPANY, di Casey Affleck
KAMI NOUR (A Bit of Light), di Ali Asgari
RITORNO A BUENOS AIRES, di Marco Bechis
UN BON PETIT SOLDAT, di Stéphan Brizé
IL FUOCO CHE TI PORTI, di Edoardo De Angelis
WOMAN UNKNOWN, di May el-Toukhy
BUCKING FASTARD, di Werner Herzog
15/18(A Place to Heal), di Cédric Kahn
DAU, di Ilya Khrzhanovsky
LOOK BACK, di Hirokazu Koreeda
POSSIBLE LOVE, di Lee Chang-dong
WILD HORSE NINE, di Martin McDonagh
SUCCEDERÀ QUESTA NOTTE, di Nanni Morett
PRIMETIME, di Lance Oppenheim
THE ECHO CHAMBER, di Andrea Pallaoro
UN PEU AVCANT MINUIT, di Nicolas Pariser
L’ESTRANEA, di Paolo Strippoli
MR. NELSON, DID YOU KILL PEOPLE?, di Shinya Tsukamoto
BUNKER, di Florian Zeller
Venice Open | Fuori Concorso
FICTION
NESSUN DOLORE, di Gianni Amelio
MAKIKIRAAN PO, di Lav Diaz
FATHER JOE, di Barthelemy Grossmann
DIO RIDE, di Giovanni Veronesi (film di chiusura)
SCHERZETTO, Scherzetto di Mario Martone
PLACE TO BE, di Kornel Mundruczo
NO PARADISE IF YOU ARE KILLED BY A WOMAN, di Halkawt Mustafa
ARRESTED MEMORY, di Sabu
THE BASICS OF PHILOSOPHY, di Paul Schrader
UN BON AVOCAT, di Tristan Seguela
JUPITER, di Alexandre Smia
DOCUMENTARI
BE BRAVE, di Francesco Carrozzini
WHAT LOVE BUILDS, di Russell Crowe
BURGUNDY, di Michael Dweck e Gregory Kershaw
MUSK, di Alex Gibney
THE ROAD TO JERICHO, di Amos Gitai
UNION TOWN, di Barbara Kopple
HOLY WOOD DUST, di Victor Kossakovsky
CITIZEN OSAMA, di Ahmed Hassouna
BOATBUILDER, di Luke Lorentzen
LETTERS FROM THE SILENCED COUNTRY, di Andrei Kutsila
BIOGRAFIA DE JORGE LUIS BORGES, di Mariano Llinas
MY UNDESIRABLE FRIENDS: PART II -EXILE, di Julia Loktev
IMPERIUM, di Sergei Loznitsa
SHUMEI- THE LIVING LEGACY OF KABUKI, di Takashi Miike
QUEER EDWARD II, di Theo Rollason
OASIS – DON’T LOOK BACK IN ANGER, di Dylan Southern e Will Lovelace
EVEREST – THE OTHER SIDE, di Jimmy Chin e Elizabeth Chai
FROM INSIDE OUT – THE ARCHITECTURE OF PETER ZUMTHOR, di Wim Wenders
DUST, di Tsai Ming-Liang
SERIE TV E CORTOMETRAGGI
PECCATO, di Valerio Vestoso (serie) con Emanuela Fanelli
FLESH IMPACT, di Maggie Gyllenhaal (corto)
WILD ASPARAGUS, di Avi Mograbi (corto)
THEY’RE HERE, di Laura Poitras e Rachel Mueller (corto)
Venice Open – Films on Films
JUSO PER FERIE, di Karen di Porto
NINO, di Walter Fasano
THE PERVERT’S GUIDE TO UTOPIAS, di Sophie Fiennes
JOIE DE VIVRE, di Luca Guadagnino
TWIST AND SHOOT – MISTER SUZUKI, di Yves Montmayeur
INTERMISSION, di Yonfan
Venezia Spotlight
SUMO: SPIRIT WEIGHTS NOTHING, di Erik Shirai
CONVERSATION WITH THE SEA, di Muayad Alayan
HOMBRE AL AGUA, di Gael García Bernal
SERPENTI, di Roberto De Paolis Mino
FURIES, di Rami Kodeih
GURIA, di Levan Koguashivili
GROUND FLOOR, di Gabor Reisz
EU CONTEZ, di Alina Serban
Orizzonti
LA RAGAZZA CON LA LEICA, di Alina Marazzi
YAK MAI, di di Phuttiphong Aroonpheg
UNA STORIA, di Anna Foglietta
WHAT BELONGS TO OTHERS, di Grzegorz Dębowski
LA CITTÀ DEI VIVI, di Edoardo Gabbriellini
MORAGHEB, di Mohsen Gharaei
TOO MUCH SUGAR, di Robert Greene
THE DIFFICULT BRIDE, di Rubayat Hossain
I FIGLI DELLA SCIMMIA, di Tommaso Landucci
LA MAISON DU VENT, di Auguste Bernard Kouemo Yanghu
A DAY IN THE LIFE OF JO: CHAPTER PHAEDRA, di Jacqueline Lentzou
THE COLOR OF THE SUN, di Xavier Tera
UNTIL THE DAY ENDS, di Jelena Maksimovic
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