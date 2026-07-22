La ventitreesima edizione delle Giornate degli Autori ha ufficialmente svelato la sua selezione per Venezia 83, delineando un programma fortemente orientato allo sguardo femminile e alle nuove voci del cinema internazionale.

Tra oltre mille candidature ricevute da 114 paesi, la sezione parallela della Mostra del Cinema di Venezia proporrà 25 anteprime mondiali, con ben 14 opere dirette da registe e un’ampia rappresentanza di opere prime e film italiani. L’edizione del 2026 si preannuncia di forte impatto emotivo e politico, ma porta con sé anche un profondo significato commemorativo: il festival è infatti interamente dedicato alla memoria dello storico fondatore e critico cinematografico Giorgio Gosetti, scomparso improvvisamente lo scorso marzo. Come sottolineato dalla direttrice artistica Gaia Furrer, l’obiettivo resta quello di valorizzare uno spazio libero di scoperta e confronto per il cinema d’autore.

Tra fantascienza, musical femministi ed esordi in concorso al Lido

Il ricco cartellone delle Giornate degli Autori andrà ad arricchire un palinsesto veneziano già attesissimo, che vedrà come grandi eventi dell’intera Mostra il debutto del film di apertura Ink, l’opera d’esordio di cui vi abbiamo svelato tutti i dettagli e le proiezioni conclusive con Dio Ride, il film di chiusura di Venezia 83.

Ad aprire nello specifico la selezione in concorso della sezione parallela sarà la regista ungherese Lili Horvát con la fantascienza sentimentale My Notes on Mars, mentre la chiusura fuori concorso sarà affidata alla commedia musicale ambientata nel Rinascimento italiano A Man’s Skin di Léa Domenach con Catherine Deneuve. Tra i dieci titoli in gara spiccano attesi debutti come quello dell’italiano Nicola Sorcinelli con Balcanica e l’esordio alla regia dell’attrice Nathalia Acevedo con Salón de Belleza, affiancati dal gradito ritorno di autori affermati come Robert Guédiguian con A Woman Today.

Selezione Ufficiale – Lista dei Film

In Concorso

SADNESS SOMETIMES, OTHER TIMES REVOLT – María Aparicio (Argentina, Spagna)

– María Aparicio (Argentina, Spagna) AGATA THE WRITER – Kuba Dorabialski (Australia)

– Kuba Dorabialski (Australia) BALCANICA (Opera prima) – Nicola Sorcinelli (Italia, Serbia, Croazia)

(Opera prima) – Nicola Sorcinelli (Italia, Serbia, Croazia) CAMOUFLAGE (Opera prima) – Mykyta Gibalenko (Germania)

(Opera prima) – Mykyta Gibalenko (Germania) DEAR AJAYI – Damilola Orimogunje (Nigeria, Germania)

– Damilola Orimogunje (Nigeria, Germania) I PLANT MY HAND IN THE GARDEN (Opera prima) – Boris Hadžija & Hoda Taheri (Germania, Serbia, USA)

(Opera prima) – Boris Hadžija & Hoda Taheri (Germania, Serbia, USA) THE INDIES (Opera prima) – Pauline Julier, Nicolas Chapoulier (Svizzera, Spagna)

(Opera prima) – Pauline Julier, Nicolas Chapoulier (Svizzera, Spagna) MY NOTES ON MARS (Film d’apertura) – Lili Horvát (Ungheria, Austria)

(Film d’apertura) – Lili Horvát (Ungheria, Austria) SALÓN DE BELLEZA (Opera prima) – Nathalia Acevedo (Messico, Francia)

(Opera prima) – Nathalia Acevedo (Messico, Francia) A WOMAN TODAY – Robert Guédiguian (Francia, Italia)

Fuori Concorso

A MAN’S SKIN (Film di chiusura) – Léa Domenach (Francia)

Eventi Speciali

AL BARANEYA – Ashgan El-Hamus (Paesi Bassi, Egitto, Belgio, Arabia Saudita)

– Ashgan El-Hamus (Paesi Bassi, Egitto, Belgio, Arabia Saudita) CARLA LONZI, A FEMINIST STORY – Francesca Archibugi (Italia)

– Francesca Archibugi (Italia) THE PHANTOM – Ignacio Masllorens, David Lamelas (Argentina)

– Ignacio Masllorens, David Lamelas (Argentina) THE MASSACRE – Cosimo Messeri (Italia)

– Cosimo Messeri (Italia) EVEN IF HELL CAME – Samuele Rossi (Italia)