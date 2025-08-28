Venezia 82 | Il trailer di Bugonia, il film con Emma Stone

E’ disponibile il nuovo trailer ufficiale di Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, alla sua ennesima collaborazione con Emma Stone.

Il film è in concorso alla 82° Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia, e si presenta come il nuovo successo di critica del regista greco. L’ennesima collaborazione con la premio Oscar Emma Stone, ma anche con il volto noto di Jesse Plemons, ha già generato grande attesa nel cuore di fan, appassionati e critica. Non a caso il film viene dato come uno dei favoriti a Venezia 82.

La trama del film Bugonia

La trama di Bugonia racconta la storia di due giovani ossessionati dalle teorie complottistiche. Le loro azioni portano al rapimento di una CEO di una grande azienda, la cui unica colpa è quella di essere indicata dai due giovani come un’aliena venuta dallo spazio e pronta a distruggere il mondo.

Con la Stone e Plemons, il cast conta la presenza di Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. L’uscita nelle sale è fissata da Universal Pictures per il 19 novembre 2025.

Le altre collaborazioni prolifiche tra Yorgos Lanthimos ed Emma Stone riguardano “Povere Creature!” e “La Favorita”.