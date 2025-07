Venezia 82 | il programma della Mostra

Questa mattina, in diretta dalla Biblioteca dell’Archivio Storico di Venezia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 82ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (27 agosto – 6 settembre).

Dopo un’introduzione appassionata da parte di Pietrangelo Buttafuoco, Presidente della Biennale di Venezia, ha preso la parola Alberto Barbera, Direttore della Mostra, che ha presentato il programma di Venezia 82.

Venezia 82 | Concorso

THE WIZARD OF THE KREMLIN, di O. Assayas

JAY KELLY, di N. Baumbach

THE VOICE OF HIND RAJAB, di K. Ben Hania

A HOUSE OF DYNAMITE, di K. Bigelow

RI GUA ZHONG TIAN (THE SUN RISES ON US ALL), di C. Shangjun

FRANKENSTEIN, di G. del Toro

ELISA, di L. Di Costanzo

À PIED D’OEUVRE, di V. Donzelli

SILENT FRIEND, di I. Enyedi

THE TESTAMENT OF ANN LEE, di M. Fastvold

FATHER MOTHER SISTER BROTHER, di J. Jarmusch

BUGONIA, di Y. Lanthimos

DUSE, di P. Marcello

UN FILM FATTO PER BENE, di F. Maresco

ORPHAN, di L. Nemes

L’ÉTRANGER, di F. Ozon

EOJJEOL SUGA EOPDA (NO OTHER CHOICE), di P. Chan-wook

SOTTO LE NUVOLE, di G. Rosi

THE SMASHING MACHINE, di B. Safdie

NÜHAI (GIRL), DI Shu Qi



Venezia 82 | Fuori Concorso

Fiction

SERMON TO THE VOID, di H. Baydarov

L’ISOLA DI ANDREA, di A. Capuano

IL MAESTRO, di A. Di Stefano

AFTER THE HUNT, di L. Guadagnino

HATESHINAKI SCARLET, di M. Hosoda

DEN SIDSTE VIKING (THE LAST VIKING), di A.T. Jensen

IN THE HAND OF DANTE, di J. Schnabel

LA VALLE DEI SORRISI, di P. Strippoli

DEAD MAN’S WIRE, di Gus Van Sant

ORFEO, di V. Villoresi



Non Fiction

KABUL, BETWEEN PRAYES, di A. Amini

FERDINANDO SCIANNA – IL FOTOGRAFO DELL’OMBRA, di R. Andò

MARC BY SOFIA, di S. Coppola

I DIARI DI ANGELA – NOI DUE CINEASTI CAPITOLO TERZO, di Y. Gianikian

GHOST ELPHANTS, di W. Herzog

BABA WA AL- QADHAFI (MY FATHER AND QADDAFI), di Jihan K

THE TALE OF SYLIAN, di T. Kotevska

NUESTRA TIERRA, di L. Martel

REMAKE, di R. McElwee

KIM NOVAK’S VERTIGO, di A. Philippe

COVER-UP, di L. Poitras, M. Obenhaus

BROKEN ENGLISH, di J. Pollard, I. Forsyth

ZAPISKI NASTOYASHEGO PRESTUPNIKA (NOTES OF A TRUE CRIMINAL), di A. Rodnyansky, A. Alferov

DIRECTOR’S DIARY, di A. Sokurov

HUI JIA (BACK HOME), di T. Ming-liang

CHIEN 51, di C. Jimenez

cortometraggi

ORIGIN, di Y. Arthus-Bertrand

BOOMERANG ATOMIC, di R. Bouchareb

HOW TO SHOOT A GHOST, di C. Kaufman



Series

PORTOBELLO (ep 1-2), regia di M. Bellocchio

UN PROPHÈTE (ep 1-8), regia di E. M. Artale

ETTY (ep 1-6), regia di H. Levi

IL MOSTRO (ep 1-4), regia di S. Sollima

Speciale Cinema & Musica

NINO. 18 GIORNI, di T. D’Angelo

PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO, di F. Fei

NEWPORT AND THE GREAT FOLK DREAM, di R. Gordon

NEVERGREEN, di S. Pistolini

Orizzonti

MOTHER, di T. Strugar Mitevska

KOMEDIE ELAHI (DIVINE COMEDY), di A. Asgari

HIEDRA, di A. C. Barragán

IL RAPIMENTO DI ARABELLA, di C. Cavalli

ESTRANY RIU (STRANGER RIVER), di J. C. Muxat

HARÀ WATAN (LOST LAND), di A. Fujimoto

GRAND CIEL, di A. Hata

ROSE OF NEVADA, di M. Jenkin

LATE FAME, di K. Jones

DINTI DE LAPTE (MILK TEETH), di M. Mincan

PIN DE FARTIE, di A. Moguillansky

OTEC (FATHER), di T. Nvotová

EN EL CAMINO, di D. Pablos

SONGS OF FORGOTTEN TREES, di A. Roy

UN ANNO DI SCUOLA, di L. Samani

THE SOUFFLEUR, di G. Solnicki

BARRIO TRISTE, Stillz

HUMAN RESOURCE, di N. Thamrongrattanarit

FUNERAL CASINO BLUES, di R. Warich



Venezia Classici

MATA HARI, J. Beshenkovsky e J.A. Smith

ELVIRA NOTARI: OLTRE IL SILENZIO, di V. Ciriaci

MEMORIA DE LOS OLVIDADOS, di J. Espada

MEGADOC, di M.Figgis

BOORMAN AND THE DEVIL, di D. Kittredge

HOLOFICTION, di M. Kosakowski

SANGRE DEL TORO, di Y. Montmayeur

THE OZU DIARIES, di D. Raim



Venezia Spotlight

HIJRA, di S. Ameen

UN CASO SUELTO, di D. Hendler

MADE IN EU, di S. Komandarev

MOTOR CITY, di P. Ponciroli

LA HIJA DE LA ESPANOLA, di M. Rondón, M. Ugas

À BRAS-LE-CORPS, di M. Sguardo

CALLE MALAGA, di M. Touzami

AMMAZZARE STANCA, di D. Vicari