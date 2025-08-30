Venezia 82 | Premio Kinéo, oggi la premiazione

Il Premio Kinéo, ideato e diretto da Rosetta Sannelli (presidente di Kinéo Associazione Culturale), torna anche quest’anno alla 82a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, di cui è storico evento collaterale.

Sostenuto dalla DGCA del MIC, l’evento, condotto da Luca Calvani e da Alexandra Dinu, si terrà oggi, 30 agosto 2024, nella splendida cornice dell’Hotel Ca’ Sagredo, ormai divenuto, grazie alla sensibilità per l’arte della direttrice Lorenza Lain, la casa del Premio Kinéo. La stilista Eleonora Lastrucci farà a sorpresa un omaggio al cinema italiano con i suoi abiti Haute Couture.

Madrina della 23ª edizione è Morena Gentile, fedele amica e follower del Premio Kinéo che sorprende sempre con le sue produzioni di opere autoriali come il documentario su Pier Paolo Pasolini, premiato due anni fa.

Luca Calvani, attore, regista e conduttore, torna al Premio Kinéo in veste di presentatore dopo aver ricevuto il riconoscimento come regista esordiente nel 2023. Con una carriera che spazia dal cinema internazionale (The Man from U.N.C.L.E., The International) alla televisione italiana (Cortesie per gli Ospiti), negli ultimi anni ha affiancato al suo percorso artistico una scelta di vita più consapevole, dedicandosi alla natura, alla cucina vegetariana e a un’idea di ospitalità autentica nel cuore della Toscana. Accanto a lui Alexandra Dinu – attrice rumena che vive in Italia dove ha lavorato in serie Tv RAI e Mediaset, ma anche in film importanti come Il generale della Rovere al fianco di Pierfrancesco Favino. A Hollywood ha avuto ruoli di rilievo in Final Score con Pierce Brosnan e Bullet Head con Adrien Brody e John Malkovich.

Annunciati i primi due riconoscimenti dell’edizione 2025 del Premio Kinéo: il Premio Giovane Rivelazione va ad Andrea Arru, co-protagonista de Il ragazzo con i pantaloni rosa, e a Clotilde Esposito, volto simbolo della serie cult Mare Fuori. Due interpreti che, pur giovanissimi, hanno saputo imporsi all’attenzione di pubblico e critica grazie a performance intense, autentiche e profondamente emotive. Il premio celebra il talento emergente del cinema e della serialità italiana, riconoscendo non solo la qualità della recitazione, ma anche la capacità di raccontare, con verità, il mondo complesso delle nuove generazioni. La loro partecipazione al Kinéo conferma il suo impegno nel sostenere il futuro del nostro panorama audiovisivo.

“Come da tradizione”, dichiara Rosetta Sannelli, “il Premio collabora anche quest’anno con il Sindacato Critici cinematografici (SNCCI), con l’ITTV International Forum di Los Angeles e con ANEC, riconoscendo nelle sale cinematografiche, il luogo dove si può godere appieno l’esperienza della magia del cinema. A proposito di sale….Proprio due film di prossima uscita, uno italiano e uno internazionale saranno la novità di quest’anno. Non li proietteremo ma li faremo conoscere per la loro vicinanza ai temi della promozione del cinema italiano e del Piano Olivetti: Il protagonista prodotto da MG Production di Morena Gentile e diretto da Fabrizio Benvenuto, una metafora del cinema italiano di oggi: la storia di un giovane attore frustrato dalla sua ricerca di successo, che recita nella vita di tutti i giorni confondendo realtà e finzione e No Place Like Rome, una pellicola internazionale prodotta da Euphoria, Casa di produzione indipendente americana e diretta dalla regista italiana Cecilia Miniucchi Berg che porta negli USA la grande bellezza e cultura italiana, ambientato nei luoghi più iconici di Roma”.