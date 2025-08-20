Venezia 82 | NO OTHER CHOICE – NON C’È ALTRA SCELTA: il teaser poster del nuovo film di PARK CHAN-WOOK

Vi presentiamo il teaser poster di No other Choice – Non c’è altra scelta, il nuovo film di Park Chan-Wook che sarà presentato in concorso a Venezia 82 e, sarà distribuito nelle sale italiane a partire da gennaio 2026 da Lucky Red.

No other Choice | sinossi

You Man-su (Lee Byung Hun), uno specialista nella produzione di carta con 25 anni di esperienza, è talmente soddisfatto della propria vita da potersi dire con onestà: “Ho tutto quello che desidero.”

Trascorre serenamente le sue giornate con la moglie Miri (Son Yejin) e i loro due figli, finché un giorno la sua azienda gli comunica senza preavviso il licenziamento.

“Non c’è altra scelta.”

Scioccato, Man-su giura, per sé stesso e per il bene della sua famiglia, di trovare al più presto un nuovo lavoro. Nonostante la sua ferma determinazione a cambiare vita, passa oltre un anno saltando da un colloquio all’altro e lavorando in un piccolo negozio. Rischia addirittura di perdere la casa che ha conquistato con tanti sacrifici.

Disperato, si presenta all’improvviso alla Moon Paper e cerca di consegnare il suo curriculum, ma finisce solo per essere umiliato dal caporeparto Choi Sun-chul (Park Hee Soon). Man-su sa di essere più qualificato di chiunque altro per lavorare alla Moon Paper, e così prende una decisione ben precisa: “Se non c’è un posto per me, allora dovrò farmi spazio da solo.”