Venezia 82 | La Grazia di Sorrentino aprirà la Mostra

L’edizione 82 della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sarà aperta da La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino.

La direzione di Venezia 82 ha scelto Paolo Sorrentino ed il suo “La Grazia” come Film d’apertura. La pellicola sarà proiettata in anteprima mondiale mercoledì 27 agosto nella Sala Grande. “Sono molto felice che l’82° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si apra con il nuovo e attesissimo film di Paolo Sorrentino“, ha dichiarato in una nota il direttore della Mostra Alberto Barbera, aggiungendo che la carriera di Sorrentino è iniziata a Venezia nel 2001 con il suo primo lungometraggio “L’uomo in più”.

“Il rapporto con la Mostra del Cinema di Venezia si è consolidato negli anni con la presentazione fuori concorso dei primi episodi della serie The Young Pope (prima e seconda stagione) e, soprattutto, con La mano di Dio , che nel 2021 ha vinto il Leone d’Argento-Gran Premio della Giuria”, ha aggiunto Barbera. “Il ritorno di Paolo Sorrentino in concorso arriva con un film destinato a lasciare il segno per la sua grande originalità e la sua forte attualità, che il pubblico della Mostra avrà il piacere di scoprire nella serata di apertura”.

Venezia 82 è atteso tra il 27 agosto ed il 6 settembre 2025.

La Grazia | Cosa Sappiamo del film di Sorrentino

La Grazia è stato scritto e diretto da Paolo Sorrentino. Nel cast spiccano i volti di Toni Servillo e Anna Ferzetti. Fremantle ha prodotto da The Apartment, Numero 10 e PiperFilm, che lo distribuirà in Italia. Mubi detiene i diritti mondiali, esclusa l’Italia. The Match Factory si occupa delle vendite internazionali.

Ad oggi sono poche le informazioni sulla trama, ma pare da indiscrezioni che il film andrà a raccontare gli ultimi giorni di un immaginario Presidente italiano. Seguiranno ovviamente nuovi dettagli.