Venezia 82 | i protagonisti su IWONDERFULL PRIME VIDEO CHANNELS

IWONDERFULL, la piattaforma streaming del distributore indipendente I Wonder Pictures, prosegue il proprio impegno per garantire alla propria community un’offerta cinematografica in sintonia con le tendenze globali e con un approccio culturale e artistico di qualità.

A conferma di questa attenzione, molti dei protagonisti della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sono già presenti su IWONDERFULL Prime Video Channels.

Tra le proposte più rilevanti, è disponibile Annie Ernaux – I miei anni Super 8, il documentario autobiografico diretto dalla scrittrice, Premio Nobel per la letteratura nel 2022, insieme al figlio David Ernaux-Briot. Composto da video di famiglia girati tra il 1972 e il 1981, il lavoro restituisce attraverso la voce narrante di Annie Ernaux un mosaico intimo e personale, che si intreccia con le trasformazioni sociali e politiche della Francia post-Sessantotto. A Venezia, Ernaux presenterà il suo nuovo progetto Writing Life e sarà protagonista, il 28 agosto, di un incontro speciale a Casa I Wonder, organizzato in collaborazione con Biografilm.

La piattaforma ospita anche grandi maestri che hanno segnato la storia del cinema contemporaneo. Tra questi Werner Herzog, che alla 82. Mostra riceverà il Leone d’Oro alla carriera e la cui library è presente su IWONDERFULL Prime Video Channels con titoli emblematici come Lo and Behold, Herzog incontra Gorbaciov, Tokyo’s stories e The Fire Within. Altro protagonista di Venezia sarà Olivier Assayas, in concorso con Il mago del Cremlino, che ritroviamo in piattaforma con Il gioco delle coppie, e Kaouther Ben Hania, autrice del film in concorso The Voice of Hind Rajab (distribuito da I Wonder Pictures), mentre in piattaforma con il suo acclamato Quattro figlie. Tra i registi italiani spicca Enrico Maria Artale, autore di El Paraíso – disponibile in streaming -, quest’anno a Venezia con una nuova serie: Un prophète.

A guidare la giuria del Concorso principale sarà Stéphane Brizé, su IWONDERFULL Prime Video Channels con Le occasioni dell’amore, mentre la sezione Orizzonti sarà presieduta da Julia Ducournau, in piattaforma con Titane, e prossima all’uscita del nuovo film Alpha, dal 18 settembre al cinema, con I Wonder Pictures.

Non mancano, inoltre, i registi e gli attori premiati nelle passate edizioni del festival, già protagonisti anche su IWONDERFULL Prime Video Chanenels. Vincent Lindon, premiato con la Coppa Volpi 2024 per la sua interpretazione in Noi e loro (Jouer avec le feu): il film firmato da Delphine e Muriel Coulin, è disponibile sul Prime Video Channels. Anche Brendan Fraser, vincitore della Coppa Volpi 2022 per The Whale, diretto da Darren Aronofsky è presente nel catalogo. Un intenso ritratto che ha conquistato critica e pubblico, portandolo a vincere il Premio Oscar come Miglior Attore nel 2023.

IWONDERFULL Prime Video Channels conferma il suo impegno nell’offrire un catalogo diversificato e di alta qualità, con opere che spaziano dal dramma alla commedia, dal thriller al documentario, con un occhio sempre attento alla ricerca artistica e cinematografica e alle tendenze globali. A riprova, inoltre, del proprio ruolo attivo nella valorizzazione delle produzioni più originali e coraggiose della cinematografia contemporanea, IWONDERFULL è nuovamente partner, rispettivamente per il quarto e per il terzo anno consecutivo, della Settimana Internazionale della Critica e delle Giornate degli Autori della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, supportando attivamente queste due importanti vetrine con iniziative dedicate, momenti di approfondimento e occasioni di incontro con il pubblico e gli addetti ai lavori.