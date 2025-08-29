Venezia 82| FILMING ITALY VENICE AWARD cerimonia di premiazione

Il 31 agosto 2025 avrà luogo presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia la nuova edizione del Filming Italy Venice Award, in cui Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico del Filming Italy Award, annuncerà tutti i premiati di quest’anno.

Il Premio viene realizzato durante la 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e un ringraziamento speciale è rivolto al suo Direttore Artistico Alberto Barbera, da sempre vicino alla manifestazione Tiziana Rocca, Direttore Generale e Artistico del Premio, ha dichiarato:

“È con immenso piacere e anche con particolare orgoglio che annunciamo i nomi dei premiati del Filming Italy Venice Award.Riuscire a mettere insieme un parterre di ospiti così unico, tra attori, attrici e registi provenienti da tutto il mondo, non è stata un’operazione semplice ma che ha richiesto mesi di costante lavoro per raggiungere un risultato che ritengo pienamente soddisfacente. Sono moltissime le donne che premieremo, proprio perché il Filming Italy è dedicato a loro, a tutte quelle artiste, attrici, registe, sceneggiatrici e produttrici che quotidianamente lottano per affermare la propria voce in questo mondo. E a tal proposito, un ringraziamento speciale va a Da’Vine Joy Randolph, ambasciatrice del premio, e alla madrina Matilde Gioli, per la loro generosità e il loro impegno autentico. Ma anche al presidente onorario del premio, Franco Nero, che avremo presto l’onore di celebrare a Los Angeles con una stella sulla Walk of Fame.

Anche in questa nuova edizione continueremo a rendere omaggio alla commedia italiana con moltissimi protagonisti del cinema e dell’audiovisivo e a premiare non solo le opere cinematografiche, ma daremo ampio spazio anche alla serialità, che negli ultimi tempi si è distinta con prodotti di qualità altissima. Rivolgo un particolare ringraziamento alla Biennale, che ha sempre sostenuto il premio e continua a farlo, al Direttore Alberto Barbera, per il continuo supporto e la sensibilità con cui accoglie ogni anno il nostro progetto, contribuendo a farlo crescere in presAgio e visibilità, e a tutti gli esponenti della giuria di qualità, che rappresentano davvero le eccellenze della cinematografia italiana”.

Presidente onorario del premio sarà Franco Nero. Icona indiscussa del cinema italiano e internazionale, l’attore sarà altresì premiato dalla Camera di Commercio di Hollywood con la stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria Motion Pictures a febbraio 2026, in occasione proprio della undicesima edizione del Filming Italy Los Angeles.

L’ambasciatrice di questa nuova edizione sarà Da’Vine Joy Randolph, una delle voci più potenti e versatili del panorama cinematografico contemporaneo. Il suo talento, premiato con numerosi riconoscimenti internazionali (tra cui l’Oscar, il Golden Globe, il BAFTA e il SAG Award come miglior a>rice non protagonista per The Holdovers), rappresenta oggi una delle espressioni più luminose del nuovo cinema americano. Da’Vine Joy Randolph ha dichiarato: “Sono davvero onorata di partecipare al Filming Italy Venice Award. Il mio sincero ringraziamento va a Tiziana Rocca per avermi invitata a prendere parte a un’iniziativa così meravigliosa. Sono entusiasta di collaborare a un evento che dà così tanto spazio e visibilità al talento femminile e celebra storie e voci che meritano di essere ascoltate”.

Il ruolo di madrina è stato affidato all’intensa e magnetica Matide Gioli. Una delle interpreti più carismatiche della serialità e del cinema italiano, dotata di una naturale eleganza e di una forza espressiva capace di attraversare ogni ruolo con autenticità, ha conquistato pubblico e critica grazie a performance memorabili, tra film d’autore e produzioni di grande successo.

Ecco tutti i vincitori delle varie categorie che riceveranno il Filming Italy Venice Award: ad Alicia Silverstone il Filming Italy International Award; a Ferzan Özpetek il Filming Italy Best Director Venice Award per il film Diamanti; Franco Nero consegnerà il Filming Italy International Award a Da’Vine Joy Randolph; a Margherita Buy il Filming Italy Venice Achievement Award; a Can Yaman il Filming Italy International Award; a Christian Clavier il Filming Italy Venice Achievement Award; a Emanuela Fanelli il premio come Miglior attrice non protagonista in una commedia per Follemente; a Claudio Santamaria il premio come Miglior attore protagonista in un film biografico per Il Nibbio; a Valentina Cervi il premio Donne del cinema italiano; a Donatella Finocchiaro il premio come Miglior attrice protagonista in un film biografico per L’amore che ho; a Barbara Chichiarelli il premio come Miglior attrice protagonista in una serie tv per M – Il figlio del secolo; a Fabrizio Gifuni il premio come Miglior attore protagonista in un film drammatico per Il tempo che ci vuole; a Giacomo Giorgio il premio come Miglior attore protagonista in una serie tv per Belcanto; ad Alessandro Siani il Filming Italy Venice Award per il suo film Io e te dobbiamo parlare; a Rocco Papaleo il premio come Miglior attore non protagonista in una commedia per Follemente; a Rocío Muñoz Morales il Premio speciale per il teatro per i suo spettacoli Il cappotto di Janis e Contrazioni pericolose; a Sergio Castellitto il Filming Italy Venice International Award per Conclave; a Nino Frassica il premio come Miglior attore protagonista in una commedia per Arrivederci tristezza; a Paola Minaccioni il premio Donne del cinema italiano per la sua interpretazione nel film Diamanti; a Sebastiano Pigazzi il Filming Italy Venice Award Young Generation per la serie tv internazionale And Just Like That; a Marco Giallini il premio come Miglior attore protagonista in un film drammatico per La città proibita; ad Alessio Boni il Premio speciale per il suo spettacolo teatrale Iliade – Il gioco degli dei; a Carlo Buccirosso il premio come Miglior attore non protagonista in una serie tv per Imma Tataranni; a Damiano e Fabio D’Innocenzo il premio come Miglior regia per una serie tv per Dostoevskij; a Francesco Di Leva il Filming Italy Venice Award per Familia; a Martina Scrinzi il premio come Miglior attrice protagonista in un film drammatico per Vermiglio; a Mariam Battistelli il Filming Italy Venice Award per il film The Opera; a Bille August il premio per la Miglior regia di una serie tv per Il conte di Montecristo; a Dino Abbrescia il Premio speciale per 10 giorni con i suoi; a Susy Del Giudice il Premio speciale per Nero; a Giovanni Esposito il Filming Italy Venice Award per Io e te dobbiamo parlare; a Martina Tinarelli il premio Filming Italy Social Impact Award.

In collaborazione con SNCCI – Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, a Marco Bellocchio sarà consegnato il Premio Speciale Maestro del Cinema Italiano.

Tra gli altri premi speciali di questa edizione: a Piero Pelù il Filming Italy Music Career Award; a Micaela Ramazzotti il premio in collaborazione con FESTINA come Miglior attrice protagonista in una commedia per 30 notti con il mio ex; ad Ambra Angiolini il premio Donne del cinema italiano in collaborazione con ROSATO per il suo ultimo film Afrodite; a Martina Iacomelli il premio in collaborazione con il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia, e sarà premiata dalla Presidente Gabriella Buontempo; a Iginio Straffi il Filming Italy Producer Italian Award; a Federica Luna Vincenti il Filming Italy Producer Italian Award per il film Eterno Visionario; a Roberto Proia il Filming Italy Producer Italian Award e il premio per la Miglior sceneggiatura per il film Il ragazzo dai pantaloni rosa; a Guglielmo Marchetti il Filming Italy Producer Italian Award per il film Il Nibbio.

Il Filming Italy Venice Award, in collaborazione con il mensile CIAK, gode del patrocinio del Ministero del Turismo, della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, di ANEC, di ANICA, del SNCCI, di APA, di Fondazione Marche Cultura, Marche Film Commission e Let’s Marche, del Centro Sperimentale di Cinematografia e di 100Autori, di AGIS, di Italy for Movies, in collaborazione con Cinecittà.

La giuria di qualità è composta da diversi esponenti tra le eccellenze della cinematografia italiana: Alberto Barbera, Direttore Artistico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia; Paolo Del Brocco, AD di Rai Cinema; Guglielmo Marchetti, Presidente e AD di Notorious Pictures; Maria Pia Ammirati, Responsabile della Direzione di Rai Fiction; Giampaolo Letta AD e Vicepresidente Medusa Film; Luigi Lonigro, Presidente Nazionale Unione Editori e Distributori Cinematografici ANICA; Maria Giuseppina Troccoli, Commissario straordinario di Roma Lazio Film Commission; Massimiliano Orfei, Presidente di Piper Film; Mario Lorini, Presidente di ANEC; Simone Gialdini, Direttore Generale di ANEC; Federica Lucisano, AD di Lucisano Media Group SpA e produttrice cinematografica; Chiara Sbarigia, Presidente di APA – Associazione Produttori Audiovisivi; Francesco Gesualdi, Direttore di Fondazione Marche Cultura e Responsabile di Marche Film Commission; Flavio Natalia, Direttore di Ciak.

Il Filming Italy Venice Award è un premio importante che già da diversi anni è parte della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato ai titoli e alle serie TV italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent – oltre che all’industry e professional – dell’ultima stagione cinematografica, in collaborazione con il mensile CIAK.

Il premio, oltre a sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, è dedicato a tutte le donne che lavorano nell’industria cinematografica, davanti e dietro la macchina da presa.

Durante la serata di premiazione verrà inoltre consegnato il premio in collaborazione con Panalight del valore di ottomila euro al cortometraggio Maccarìa di Giulia Minella, presentato da Women in Film, Television & Media Italia all’ultima edizione del Filming Italy Sardegna Festival.

Domizia De Rosa, Presidente di WIFTMI, ha dichiarato: “Il premio Panalight al corto Maccarìa ci rende doppiamente felici, perché premia il talento di una giovane regista offrendole ulteriori strumenti per affinarlo e perché conferma che la collaborazione fra realtà diverse moltiplica le opportunità per le professioniste emergenti dell’audiovisivo. Da NABA Nuova Accademia di Belle Arti che ha reso possibile la realizzazione del corto e che ha lavorato per valorizzarlo, a Filming Italy Sardegna Festival che lo ha accolto nella proposta di cortometraggi curata ormai da vari danni da Women in Film, Television & Media Italia; da Filming Italy Venice Award che ha voluto dare seguito al lavoro di scouting svolto con un nuovo Premio, a Panalight che ha scelto questo lavoro, dove una ragazza deve prendere una decisione dalla quale dipenderà il suo futuro in un mondo fatto di regole prestabilite ma anche di visioni che possono cambiare destini. Auguriamo quindi alla regista un buon lavoro e ringraziamo Tiziana Rocca per l’attenzione che da sempre dedica alle registe esordienti”.

Manuela Pasqualetti, Sales Manager di Panalight, ha dichiarato: “La mia scelta è andata su Maccarìa perché è un cortometraggio toccante e carico di simbologie religiose e sociali. Dal mio punto di vista “tecnico” è il più curato fotograficamente, con una vera ricerca estetica nella luce e nell’immagine. Per quanto riguarda la regia mi ha colpito la pulizia espressiva, la cura della messa in scena e la capacità di rendere intenso un microcosmo narrativo, senza mai strafare. È una regia sobria ma decisa, che sa valorizzare al massimo gli strumenti tecnici messi a disposizione – perfetta, da un punto di vista produttivo, per progetti con un’identità visiva forte e risorse contenute”.

Per le tematiche inerenti e collegate alla salvaguardia ambientale, Filming Italy Venice Award rinnova anche la sua collaborazione con FareAmbiente, movimento ecologista europeo per lo sviluppo sostenibile, di cui è presidente il filosofo Vincenzo Pepe.