Venezia 82 | trailer e manifesto di AGNUS DEI di Massimiliano Camaiti

Agnus Dei è il documentario scritto e diretto da Massimiliano Camaiti, nonché l’unico film italiano, sviluppato e prodotto durante la tredicesima edizione della Biennale College Cinema e sarà presentato a Venezia 82. Vi presentiamo il trailer e il manifesto del film.

Agnus Dei | sinossi

Tra le mura del monastero di Santa Cecilia in Trastevere, nel cuore di Roma, si rinnova ogni anno una tradizione secolare: a gennaio, due agnelli appena nati, dopo essere stati ornati e benedetti, sono affidati alle cure di una delle monache di clausura. La donna se ne occupa con la tenerezza di una madre, accudendoli e nutrendoli. La presenza degli animali ha uno scopo preciso: con la loro lana le suore del Monastero tessono il pallio che il Pontefice indosserà il 29 giugno, solennità dei Santi Pietro e Paolo. Nell’Anno Santo 2025, mentre il rito si compie, il Papa si ammala improvvisamente.

Agnus Dei | note dell’autore

La scoperta di questa tradizione è avvenuta per caso, mentre camminavo davanti alla Basilica di Santa Cecilia a Trastevere. Vedere due agnelli ricoperti di fiori, festeggiati con entusiasmo dalle monache prima di essere benedetti da un prete, è stata una sorta di rivelazione. È lì che è nata l’idea di seguire il viaggio dei due animali: dalla nascita fino al compiersi del rito che trasforma la loro lana in un paramento destinato a essere indossato dal Papa. Gli agnelli ci hanno aperto le porte di un universo segreto, scandito da un altro ritmo, da un respiro differente, che neppure l’ingresso improvviso della Storia è riuscito a scalfire: alla notizia della morte di Papa Francesco, nonostante la commozione, le attività delle

monache non si sono fermate che per qualche ora. La vita nel Monastero è poi ripresa uguale e immutabile, come sempre nel corso dei secoli.

Agnus Dei | trailer