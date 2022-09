Venezia 79: tutti i vincitori in tempo reale

Anche la 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, celebrativa dei 90 anni dalla sua fondazione, sta giungendo alla conclusione. Un’edizione un po’ altalenante, soprattutto se confrontata con quella impeccabile dell’anno scorso, ma che ha saputo dimostrare come il cinema possa avere la forza per superare gli ostacoli del mondo contemporaneo.

Un’edizione che si è aperta con un sentito discorso della madrina Rocio Muñoz Morales e subito dopo il messaggio video registrato dal presidente dell’Ucraina Zelensky che ha lasciato tutti senza parole a seguito l’elenco con gli oltre trecento bambini uccisi dall’inizio della guerra, facendo assumere a tutta l’edizione una dimensione sociale oltre che politica, ma senza che il cinema venisse messo in secondo piano.

Tanti i nomi e le personalità d’alto calibro che hanno infiammato il red carpet: da Timothée Chalamet a Walter Hill, da Cate Blanchett a Penélope Cruz, da Luca Guadagnino a Gianni Amelio passando da Brad Pitt e Ana De Armas e i tanto discussi Harry Stiles e Florence Pugh. E se è vero che alcuni film molto attesi (Bardo di Iñárritu e Blonde di Dominik soprattutto) hanno in parte deluso, altri si sono rivelati delle autentiche e piacevoli sorprese come Saint Omer dell’esordiente Alice Diop o Love Life di Kôji Fukada, senza dimenticare Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh. E parrebbero essere proprio questi tre film, a cui possiamo aggiungere Gli orsi non esistono di Jafar Panahi, i principali aspiranti a vincere il Leone d’oro.

Articolo in aggiornamento

Premio Orizzonti per la Miglior Regia:

Orizzonti Extra

Miglior Esperienza Venice Immersive: The Man who couldn’t Leave, di Singing Chen

Premio Speciale della Giuria: Eggscape, di German Heller

Gran Premio della Giuria: From the Main Square, di Pedro Harres

