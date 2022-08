Venezia 79: le prime immagini e trailer di Siccità con Monica Bellucci

Posted on

Dopo la delusione per l’assenza di film italiani in concorso al Festival di Cannes, oggi c’è stata la sorpresa. Durante la conferenza stampa di presentazione della sezione Quinzaine des Réalisateurs, sono stati comunicati i film che rientreranno in queste categoria, di cui tre italiani. I film in questione sono Fai bei sogni di Marco Bellocchio,