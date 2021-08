Venezia 78: il poster ufficiale di Qui Rido Io, il film con Toni Servillo

01 Distribution ha rilasciato in queste ore il poster ufficiale di Qui Rido Io, il nuovo film di Mario Martone, con protagonista Toni Servillo nei panni iconici di Eduardo Scarpetta.

Il poster è stato diffuso attraverso i canali social di 01 Distribution, e mostra il volto di Toni Servillo mentre sfoggia il trucco da teatro del grande maestro napoletano della recitazione “Eduardo Scarpetta“. Il film sarà presentato in Concorso alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il nuovo film di Mario Martone porterà sul grande schermo la vita del celebre artista napoletano Eduardo Scarpetta, per l’occasione interpretato da Toni Servillo, oramai famoso nel dare vita a personalità straordinarie del passato. Nel cast del film, oltre che il già citato Servillo, anche Maria Nazionale, Cristiana Dell’Anna, Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta, Roberto De Francesco, Lino Musella, Paolo Pierobon con Gianfelice Imparato e con Iaia Forte.

Qui Rido Io sarà prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in co-produzione con Tornasol. Sul film il regista Mario Martone ha detto:

“Per tutta la vita il grande Eduardo De Filippo non volle mai parlare di Scarpetta come padre ma solo come autore teatrale. Quando suo fratello Peppino lo ritrasse spietatamente in un libro autobiografico, Eduardo gli levò il saluto per sempre. Venne intervistato poco tempo prima di morire da un amico scrittore: “Ormai siamo vecchi, è il momento di poterne parlare, Scarpetta era un padre severo o un padre cattivo?” la risposta fu ancora sempre e solo questa: “Era un grande attore”. Qui rido io è l’immaginario romanzo di Eduardo Scarpetta e della sua tribù.“

Qui Rido Io sarà nelle sale dal 9 settembre 2021.