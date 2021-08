Venezia 78: poster e trailer di Ariaferma con Toni Servillo e Silvio Orlando

Ariaferma, l’ultimo film diretto da Leonardo Di Costanzo sarà presentato fuori concorso a Venezia 78. Il film vede la presenza di Toni Servillo e Silvio Orlando, per la prima volta, protagonisti insieme.

Attorno a loro attori professionisti, come Fabrizio Ferracane (Nastro d’argento per Il Traditore di Marco Bellocchio), Salvatore Striano (Cesare deve morire dei fratelli Taviani) e un cast di volti nuovi, scoperti dal regista e formati in mesi di prove e laboratori.

Ariaferma: trama

Un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del territorio italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In un’atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si intravedono nuove forme di relazioni.

Ariaferma, diretto da Leonardo Di Costanzo, dopo il passaggio al Lido uscirà nelle sale italiane a partire dal 14 ottobre, distribuito da Vision Distribution.

Di seguito il trailer e il poster ufficiale del film: