Venezia 77: il programma della Settimana Internazionale della Critica

Il cinema riparte da Venezia e dalla conferma della Settimana Internazionale della Critica, ospitata all'interno della programmazione di Venezia 77.

É un chiaro segno di rinascita, quello dettato dalla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia che si svolgerà dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia.

La Settimana Internazionale della Critica ha da sempre ospitato gli esordi di alcune fra le più autorevoli voci del cinema italiano e internazionale. Da Kevin Reynolds, Olivier Assayas, Mike Leigh, Pedro Costa fino agli italiani Carlo Mazzacurati, Sergio Rubini, Vincenzo Marra, Roberta Torre, registi che nel corso della loro carriera hanno ottenuto diversi riconoscimenti per i loro lavori.

A presentare questa edizione speciale, sotto il segno della rinascita concreta della cinematografia, ci pensa la locandina della 35ma Settimana Internazionale della Critica, realizzata dall'artista Fabiana Mascolo.

"In un momento in cui il mondo del cinema guarda Venezia per ricominciare, risponde la Serenissima. Venezia resiste, e anche il cinema."

Ogni titolo selezionato delinea percorsi possibili e mutualmente esclusivi, capace di raccontare il presente, il mondo e la Storia attraverso un cinema libero. Il comitato di selezione composto da Paola Casella, Simone Emiliani, Beatrice Fiorentino, Roberto Manassero e presieduto da Delegato Generale della SIC Giona A. Nazzaro ha scelto i seguenti lungometraggi:

CONCORSO

50 o dos ballenas se encuentran en la playa, di Jorge Cuchi (Messico)

Hayaletler - Ghosts, di Azra Deniz Okyay (Turchia, Qatar)

Non odiare, di Mauro Mancini (Italia, Polonia)

Pohani dorogy - Bad Roads, di Natalya Vorozhbyt (Ucraina)

Shorta, di Anders Ølholm e Frederik Louis Hviid (Danimarca)

Topside, di Celine Held e Logan George (USA)

Tvano nebus - The Flood Won't Come, di Marat Sargsyan (Lituania)

FILM D'APERTURA

The Book of Vision, di Carlo S. Hintermann (Italia, UK, Belgio)

FILM DI CHIUSURA

The Rossellinis, di Alessandro Rossellini (Italia, Lettonia)

Oltre al concorso dedicato ai lungometraggi, la Settimana Internazionale del Cinema si conferma una palestra per il cinema italiano attraverso la programmazione Sic@Sic dedicato ai cortometraggi

Accanto al programma di lungometraggi, come di consueto anche quello di cortometraggi Sic@sic, con una selezione di sette cortometraggi di autori italiani e due eventi speciali fuori concorso.

CONCORSO

Accamòra di Emanuela Muzzupappa

Adam di Pietro Pinto

Finis terrae di Tommaso Frangini

Gas Station di Olga Torrico

J’ador di Simone Bozzelli

Le mosche di Edgardo Pistone

Where The Leaves Fall di Xin Alessandro Zheng

CORTOMETRAGGIO D'APERTURA

Les Aigles de Carthage di Adriano Valerio

CORTOMETRAGGIO DI CHIUSURA

Zombie di Giorgio Diritti



Per ulteriori info: SicVenezia