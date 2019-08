01 Distribution ha diffuso in questi giorni il primo trailer di Martin Eden, il film diretto da Pietro Marcello, in concorso alla 76° Mostra del Cinema di Venezia.

Dopo la presentazione a Venezia, il film - che vedrà Luca Marinelli interpretare il protagonista della pellicola - approderà nelle nostre sale a partire dal 4 settembre prossimo.

Martin Eden è stato diretto da Pietro Marcello. La sceneggiatura è stata firmata da Maurizio Braucci e Pietro Marcello. La produzione è condivisa tra Avventurosa, IBC Movie e Rai Cinema, con la partecipazione di Shellac Sud e Match Factory Productions.

Nel cast Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato, Marco Leonardi, Denise Sardisco e Carmen Pommella.

Sinossi. Dopo aver salvato da un pestaggio Arturo, giovane rampollo della borghesia industriale, il marinaio Martin Eden viene ricevuto in casa della famiglia del ragazzo e qui conosce Elena, la bella sorella di Arturo, e se ne innamora al primo sguardo. La giovane donna, colta e raffinata, diventa non solo un'ossessione amorosa ma il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. A costo di enormi fatiche e affrontando gli ostacoli della propria umile origine, Martin insegue il sogno di diventare scrittore e – influenzato dal vecchio intellettuale Russ Brissenden – si avvicina ai circoli socialisti, entrando per questo in conflitto con Elena e con il suo mondo borghese…

Nelle sale arriverà grazie a 01 Distribution, dal 4 settembre 2019.