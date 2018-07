Con un comunicato stampa, la Biennale di Venezia ha annunciato che durante la 75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (29 agosto - 8 settembre) l'attrice Vanessa Redgrave verrà insignita del Leone d'oro alla carriera.

Nell'accettare il premio, l'attrice ha affermato:

"Sono sbalordita e straordinariamente felice di sapere che sarò premiata col Leone d’oro alla carriera dalla Mostra di Venezia. La scorsa estate stavo girando proprio a Venezia The Aspern Papers. Molti anni fa ho girato La vacanza nelle paludi del Veneto. Il mio personaggio parlava solo in dialetto veneziano. Scommetto di essere l’unica attrice non italiana ad aver recitato un intero ruolo in dialetto veneziano! Grazie infinite cara Mostra!"