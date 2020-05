Venezia 2020: Per Luca Zaia la Mostra si farà

Durante la conferenza stampa di ieri, il governatore del Veneto Luca Zaia ha avuto modo di affrontare il tema legato alla Mostra del Cinema di Venezia che, stando a quanto affermato, si farà.

Zaia, confermando dunque le date del festival (dal 2 al 12 settembre), ha affermato:

Ho parlato con il presidente Roberto Cicutto e sul problema Biennale Architettura è stato detto che la maggior parte degli espositori non se la sentiva di fare gli allestimenti dei padiglioni, sulla Mostra del cinema probabilmente non ci saranno tutte le produzioni che siamo abituati a vedere perché si sono fermate le lavorazioni e le anteprime dei film ma tutto si farà come previsto.

Se Zaia ha dato dunque il via libera per lo svolgimento della Mostra, spetta ora al direttore Alberto Barbera dare l'ultima parola in merito. I prossimi giorni saranno decisivi.

Quella di quest'anno sarà perciò un'edizione molto particolare, più piccola in termini di numero di produzioni presenti, ma sicuramente all'altezza delle scorse edizioni.