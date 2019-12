I Marvel Studios hanno diffuso in rete il teaser trailer di Black Widow, prossimo capitolo dell'MCU dedicato alla celebre Vedova Nera.

Il video mostra finalmente Scarlett Johansson nei celebri panni di Natasha Romanoff, ma in un tempo precedente alla scelta di sacrificarsi per la distruzione di Thanos in Avengers: Endgame. Con lei anche Florence Pugh in quelli della killer russa Yelena Belova, storica rivale di Vedova Nera, e forse prossima candidata ad entrare negli Avengers.

Black Widow

Le riprese di Black Widow si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War.

Black Widow è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson.

CAST: Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone.

AL CINEMA: Nelle sale Usa da 1 maggio 2020, in Italia dal 29 aprile.