In queste ore sono approdate in rete alcune nuove promo art relative a Black Widow, il prossimo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Nei promo art - approdati in rete via Twitter - è possibile dare uno sguardo ai look di Vedova Nera (Scarlett Johansson) e Taskmaster (ancora non è chiaro il nome dell'attore a cui è stato affidato il ruolo).

Black Widow

Le riprese di Black Widow avranno come locations Regno Unito, la Croazia, Miami (Florida) e molto probabilmente anche l’Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War.

Black Widow sarà diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson.

Nel cast Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone.

Il film arriverà in sala dal 1 maggio 2020.