Il Vampiro Vivente nel primo trailer del cinecomic Morbius

Nel primo pomeriggio Sony Pictures ha diffuso il primo trailer di Morbius, il cinecomic Marvel con Jared Leto protagonista.

Il trailer mostra Jared Leto nei panni del celebre Vampiro Vivente della Marvel Comics in quello che si presenta come il secondo capitolo del Marvel Universe della Sony, dopo Venom.

La sorpresa del primo trailer arriva, però, da due sequenze che sembrano suggerire la presenza del personaggio nel Marvel Cinematic Universe, almeno sponda Spider-Man. La prima mostra Morbius passeggiare in un vicoletto in cui viene mostrato un murales dedicato a Spider-Man, la seconda nel finale del video con la presenza di Adrian Toomes (Michael Keaton), sequenza che può anticipare il lancio dei Sinistri Sei in futuro. Ricordiamo che Toomes - alias Avvoltoio - è stato il villain di Spider-Man: Homecoming, film parte del Marvel Cinematic Universe.

Morbius

Morbius è uno dei prossimi capitoli del Sony’s Universe of Marvel Characters, ovvero il franchise creato da Sony Pictures relativo all’universo fumettistico legato al personaggio di Spider-Man.

Morbius sarà diretto da Daniel Espinosa. La sceneggiatura è stata affidata a Justin Haythe, Matt Sazama e Burk Sharpless.

CAST: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Chris Dood, Tyrese Gibson.

TRAMA: Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

AL CINEMA: Nelle sale Usa il 31 luglio 2020.

Correlati