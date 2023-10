Il film evento Taylor Swift – The Eras Tour ha finalmente ha avuto il suo opening day negli USA e, come da previsione, gli incassi registrati sono stati da urlo.

Dopo le statistiche da urlo registrate durante le prevendite (qui il nostro articolo), il film-concerto di Taylor Swift ha esordito ieri nelle sale USA con un incasso stimato di 39 milioni di dollari, anteprime incluse (2,8 milioni). Nonostante la difficoltà nel prevedere lo score finale viste le diverse modalità di prevendita ticket, gli analisti stimano in 100/110 milioni la tre giorni del weekend nel Box Office USA, in pieno stile blockbuster.

A livello statistico, quello di Taylor Swift – The Eras Tour rappresenta il secondo Miglior Giorno d’esordio di ottobre dopo Joker (39,3 milioni). A tal proposito, va ricordato che The Eras Tour si è presentato al pubblico con un prezzo più alto del 40% rispetto a quello dei classici film, e che lunedì sera uscirà dalla programmazione cinematografica, per poi tornarci giovedì.

Nel Box Office Italia, così come riportato in questo nostro aggiornamento, il film-concerto ha esordito venerdì con 319 mila euro, direttamente al primo posto.

FONTE: DEADLINE