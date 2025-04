Urban Legend | Sony punta al reboot del film

Dopo So Cosa hai Fatto, la Sony è pronta ad avviare una nuova operazione reboot per Urban Legend, altro cult horror degli anni novanta.

Le operazioni nostalgiche ad Hollywood sono sempre all’ordine del giorno, ed i mitici anni novanta sembrano sempre più l’obiettivo dei filmmakers di nuova generazione. Il the Hollywood Reporter, infatti, ha rivelato che Screen Gems (la divisione horror di Sony) è pronta a riavviare Urban Legend, cult horror diretto da Jamie Blanks nel 1998.

La fonte ha spiegato che lo studios ha ingaggiato Shanrah Wakefield per dare vita ad una sceneggiatura che possa offrire una narrazione moderna ad un cult amato dagli appassionati del sotto-genere “slasher”. Lo specialista Gary Dauberman, il cui adattamento per videogioco Until Dawn è approdato al cinema oggi, produrrà il film tramite la sua casa di produzione Coin Operated. Anche Neal Moritz, uno dei produttori dell’originale, è in trattative per la produzione.

Seguiranno chiaramente nuovi dettagli.

Urban Legend | Il Film Originale

L’originale Urban Legend è stato diretto da Jamie Blanks nel 1998 su una sceneggiatura firmata da Sylvio Horta. Il cast ha lanciato una serie di stelle hollywoodiane all’epoca poco conosciute quali Jared Leto, Joshua Jackson, Alicia Witt e Michael Rosenbaum. Il film è stato un vero successo al Box Office, ma ciononostante i due sequel non hanno condiviso lo stesso destino. Nel film originale un gruppo di ragazzi viene preso di mira da un misterioso killer che sfrutta alcune leggende metropolitane per commettere i suoi omicidi.