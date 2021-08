Dal 10 agosto è disponibile su Netflix il primo dei cinque episodi della docu-serie Untold. Questa è la recensione del primo episodio.

Ogni martedì, fino al 7 settembre, il colosso dello streaming racconterà con Untold alcune tra le più controverse storie di sport, rianalizzate con nuovi materiali, filmati e attraverso la voce dei protagonisti dell’epoca. Il primo appuntamento, forse il più atteso, ci porta nel mondo del basket NBA e riporta in superficie un episodio mai dimenticato nella storia moderna dello sport americano: la rissa tra Detroit Pistons e Indiana Pacers.

Detroit, 19 novembre 2004: la partita tra gli arci-rivali Detroit Pistons (padroni di casa) e Indiana Pacers non ha storia. Dopo aver perso perso per un soffio l’accesso alla finale NBA l’anno precedente, proprio contro gli odiati Pistons, i gialli dell’Indiana hanno avuto la loro vendetta e la partita, a pochi minuti dalla conclusione, non ha più nulla da dire. Ma un fallo di frustrazione da parte della stravagante stella di Indiana, Ron Artest, seguita dal lancio di una bottiglia di birra da parte di un tifoso sugli spalti, scatena la più grande rissa nella storia dello sport americano.

Non ci scappa il morto per miracolo. I giocatori maggiormente coinvolti ricevono squalifiche mai viste nella storia dello sport americano, alcuni tifosi vengono penalmente perseguiti e, soprattutto, la NBA non sarà mai più la stessa e uscirà totalmente trasformata da questa sciagura.

Un episodio “leggendario” se così si può definire, che a distanza di diciassette lunghi anni non è mai stato dimenticato ne dai protagonisti, ne dagli appassionati di NBA di lunga data come il sottoscritto. Ma Netflix, con un sapiente uso dello story-telling e delle parole dei protagonisti, riesce a rendere Untold interessante anche a chi non ha mai visto una partita di basket americano in vita sua o che non abbia idea di chi siano i giocatori coinvolti.

Il merito di questa piacevole ora di agile intrattenimento va anche a dei protagonisti che, come così come erano da giocatori, anche da “attori” e diretti testimoni dei fatti non perdono mai la loro follia e unicità: Ron Artest e Stephen Jackson, su tutti, non hanno bisogno di presentazioni per chi conosce questo sport.

Untold non può che essere considerato un documentario piacevole, visione obbligata per i vecchi appassionati, ma fruibile anche dai novizi.

Untold: Rissa in NBA Editor's Rating:

4