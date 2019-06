View this post on Instagram

Exclusive Leak for @dcuisrael ! A new promotional photo of Harley Quinn from the Birds of Prey 🍿. Looking good @margotrobbie ! #harleyquinn #birdsofprey #birdsofpreymovie #blackcanary #margotrobbie #huntress #cassandracain #dcmovies #dceu #dcfilms #dccomics . . . Follow @dcuisrael