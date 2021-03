Universal rinvia Fast and Furious 9 e Minions 2

Doppio rinvio in vista in casa Universal Pictures: in attesa di capire le tempistiche legate alla campagna vaccinale negli Usa, ecco che Fast and Furious 9 e Minions 2 subiscono un nuovo rinvio.

Il nono atteso capitolo della saga Fast and Furious NON uscirà più il prossimo 28 maggio 2021, ma bensì il 25 giugno, ovvero con circa una trentina di giorni di ritardo rispetto ai piani iniziali. Per Dominic Toretto e company si tratta del terzo rinvio dall’inizio della Pandemia da Covid-19.

Il rinvio legato al cartoon Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo, invece, risulta più drastico: atteso nelle sale Usa per il 2 luglio 2021, il film ora esordirà addirittura nel 2022, ossia il primo luglio, giusto ad un anno di di distanza. Anche in questo caso si tratta di un ennesimo rinvio.

FAST AND FURIOUS 9

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Justin Lin. La sceneggiatura è stata firmata da Daniel Casey. CAST: Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, Charlize Theron, Helen Mirren, Michael Rooker, Cardi B.

TRAMA: Il Dom Toretto di Vin Diesel sta conducendo una vita tranquilla fuori dal giro, con Letty e suo figlio, il piccolo Brian, ma sanno che il pericolo è sempre in agguato al di là del loro pacifico orizzonte. Questa volta, una nuova minaccia costringerà Dom a confrontarsi con i peccati del suo passato, se vuole salvare coloro che più ama. La sua squadra si riunisce nuovamente per fermare un complotto a risonanza mondiale guidato dal più abile assassino e pilota ad alte prestazioni che abbiano mai incontrato: il fratello rinnegato di Dom, Jakob (John Cena, l’imminente The Suicide Squad).

Nelle sale Usa dal 25 giugno 2021.

MINIONS 2: COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO

PRODUZIONE: Prodotto da Chris Meledandri, fondatore della Illumination, e da Janet Healy e Chris Renaud. La regia è affidata a Kyle Balda (Cattivissimo Me 3, Minions) assieme a Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (Pets e Pets 2).

TRAMA: Quest’anno, dal più grande franchise animato della storia e fenomeno culturale globale, arriva la storia mai raccontata del sogno di un dodicenne: diventare il più grande supervillain del mondo.

Nelle sale a partire dal 1 luglio 2022.