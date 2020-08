L’action movie con Keanu Reeves dal titolo 47 Ronin avrà un sequel, ma arriverà direttamente su Netflix.

Nonostante non abbia fatto sfracelli al Box Office – anzi tutt’altro – 47 Ronin è riuscito ad ottenere l’interesse del colosso Netflix, il quale ha trovato un accordo sulla distribuzione del sequel con Universal Pictures, lo studios che ne detiene i diritti. A confermare la notizia è stato questa mattina da Deadline.

A dirigere il film sarà Ron Yuan (interprete del segente Qiang in Mulan), in cabina di produzione la Universal 1440 Entertainment, una divisione produttiva di Universal Pictures Home Entertainment spesso collegata ai prodotti destinati al mercato dell’intrattenimento casalingo. La trama dovrebbe essere ambientata 300 anni nel futuro, in un mondo esotico e cyberpunk, reinventando così sia il film del 2013 che il materiale originale Chūshingura, la più nota opera teatrale giapponese.

47 Ronin venne scritto da Chris Morgan e Hossein Amini, per la regia Carl Rinsch. Protagonisti della pellicola erano Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi e Ko Shibasaki. Con un budget di 200 milioni di dollari, 47 Ronin ne raccolse solo 38 milioni di dollari negli Stati Uniti e 151 in tutto il mondo.

Questa la sinossi: