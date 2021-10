Uniti in difesa degli umani nel trailer finale italiano di Eternals

I Marvel Studios hanno da poco rilasciato il trailer finale italiano di Eternals, prossimo capitolo del franchise noto come Marvel Cinematic Universe in uscita a novembre.

Il nuovo trailer, così come lo spot diffuso solo due giorni prima, prepara il pubblico all’epica battaglia tra Eterni e Devianti che di certo cambierà per sempre il futuro degli esseri umani, spettatori inermi di una guerra che dura da millenni. Con il trailer di Eternals, i Marvel Studios hanno diffuso anche il nuovo poster italiano, lo trovate in fondo alla pagina.

ETERNALS

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Chloe Zhao. La sceneggiatura è stata affidata a Matthew e Ryan Firpo. CAST: Richard Madden, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia Mchugh, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Kit Harington, Gemma Chan. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa da 5 novembre 2021. In Italia dal 3 novembre.

TRAMA FUMETTI ETERNALS: Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali (sorta di Dei alieni, come Ego, ovvero Kurt Russell in Guardiani della Galassia 2) su uomini primitivi di diversi pianeti. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

PERSONAGGI: Il cast del film comprende Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell’umanità; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, che interpreta la velocissima Makkari; Brian Tyree Henry, che interpreta l’intelligente inventore Phastos; Salma Hayek, che interpreta la leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che interpreta il potente Gilgamesh; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; e Angelina Jolie, che veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena. Kit Harington interpreta Dane Whitman.

"Quando ami qualcosa, la proteggi." Guarda il trailer finale italiano di #Eternals, dal 3 novembre al cinema. pic.twitter.com/wrurB79nVD — Marvel IT (@MarvelNewsIT) October 5, 2021

Date un'occhiata al poster ufficiale di #Eternals, dal 3 novembre al cinema. Il nuovo film Marvel Studios, diretto dalla regista premio Oscar® Chloé Zhao, sarà il film di chiusura del @romacinemafest e di #AliceNellaCittà. #RomaFF16 pic.twitter.com/WbsS63uh4f — Marvel IT (@MarvelNewsIT) October 5, 2021