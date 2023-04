La minaccia di Unicron nel nuovo trailer di Transformers: Il Risveglio

Direttamente dal panel Paramount Pictures del CinemaCon di Las Vegas è stato diffuso il nuovo trailer di Transformers: Il Risveglio.

Nel nuovo trailer vengono mostrati dettagli importanti sul villain che costringerà gli Autobot ed i Maximals ad unire le forze per fermare l’apocalisse sulla Terra. L’arrivo di Unicron sul nostro pianeta è senz’altro uno degli eventi più attesi da parte dei fan dell’universo Transformers, ed la spettacolarità del trailer lo conferma.

Con il nuovo trailer, la Paramount Pictures ha anche diffuso il nuovo poster, lo trovate in fondo alla pagina.

IL NUOVO TRAILER ITALIANO

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO

Il film è stato diretto da Steven Caple Jr, già regista di Creed II. La sceneggiatura è stata firmata da Joby Harold e Darnell Metayer & Josh Peters e Erich Hoeber & Jon Hoeber. In cabina di produzione Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto e Don Murphy, Michael Bay, Mark Vahradian, Duncan Henderson. In Italia sarà distribuito da Eagle Picture dal 7 giugno 2023.

NEL CAST Anthony Ramos, Dominique Fishback, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Liza Koshy, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jae Rodriguez, Pete Davidson, Cristo Fernández.

SINOSSI: I Transformers tornato all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

IL POSTER ITALIANO