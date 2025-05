Disney+ e National Geographic hanno presentato il trailer di Underdog, la bizzarra serie dedicata ai più strani degli animali presenti sulla Terra.

Niente leoni, nessuna giraffa ed elefanti manco a pagarli, la nuova serie Underdog metterà al centro dell’attenzione i cosiddetti sfavoriti del regno animale. Divisa in cinque parti, la docu-serie di National Geographic approderà su Disney+ a partire dal 16 giugno 2025, e tra l’altro sfruttando il carisma attoriale – in questo caso vocale – di Ryan Reynolds, famoso interprete di Deadpool.

Ogni episodio della serie in cinque parti mostra un aspetto diverso delle bizzarre strategie di accoppiamento, dei sorprendenti superpoteri, dell’arte dell’inganno, delle discutibili abilità genitoriali e dei comportamenti più disgustosi di questi sfavoriti. UNDERDOGS presenta una serie di scene mai girate prima, tra cui il primo ingresso di una troupe cinematografica in una grotta speciale in Nuova Zelanda: un’enorme caverna che brilla più di un monolocale da scapolo sotto una lampada UV grazie ai posteriori luminescenti di milioni di larve ricoperte di muco. In tutto il mondo, superstar dimenticate come queste lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dando il massimo per mantenere in equilibrio l’ecosistema, anche per tutti gli squali, gli orsi e i gorilla che si prendono tutto il merito.

“Lavorare a UNDERDOGS con National Geographic è stato un sogno, soprattutto perché adesso ho la possibilità di guardare un nostro progetto con i miei figli. Tecnicamente hanno visto Deadpool & Wolverine, ma non credo abbiano colto molto mentre si coprivano occhi e orecchie, urlando per due ore” ha dichiarato Reynolds. “Siamo così fieri di portare gli eroi non riconosciuti del mondo naturale in cima alla catena alimentare dell’intrattenimento, non vediamo l’ora che tutti possano guardarla”.

Con immagini straordinarie a cura dei direttori di fotografia naturalistica migliori al mondo e con le musiche del pluripremiato compositore Harry Gregson-Williams (Shrek, Sopravvissuto – The Martian, Il Gladiatore II), UNDERDOGS è tagliente e ricca di curiosità. È l’inaspettato film di supereroi dell’estate che celebra gli strambi e gli sfavoriti, dando risalto a tecniche di sopravvivenza degne di nota, resilienza mentale e istinti eccezionali.

Underdogs (Original Series Soundtrack), la colonna sonora composta da Harry Gregson-Williams, sarà distribuita su Hollywood Records il 13 giugno e sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali. Le superstar mondiali del rock, i Green Day, hanno scritto il tema musicale della serie, presente nel trailer. La versione deluxe dell’ultimo album dei Green Day, Saviors, contiene sette nuove canzoni aggiunte, tra cui “Underdog”, la theme song di UNDERDOGS. “Saviors (édition de luxe)” è disponibile su tutte le piattaforme musicali.

UNDERDOGS è prodotta da Wildstar, una società Fremantle, in collaborazione con Maximum Effort per National Geographic. Mark Linfield, Vanessa Berlowitz e Dan Rees sono executive producer per Wildstar. Ryan Reynolds, George Dewey, Ashley Fox e Patrick Gooing sono executive producer per Maximum Effort; Sophia Travaglia e Molly Milstein sono produttrici. Polly Billam è la co-produttrice della serie e la sceneggiatrice. Tracy Rudolph Jackson è l’executive producer per National Geographic, Janet Han Vissering è la senior vice president of Production, Charlie Parsons è il senior vice president of Development, e Tom McDonald è l’executive vice president of Global Factual and Unscripted Content.

Underdog | Gli Episodi della Serie

“Superzeroes” (titolo originale)

Ryan Reynolds mette insieme una squadra di “Superzeroes”, animali a prima vista patetici ma dotati di sorprendenti superpoteri speciali. Meglio dimenticare la velocità dei ghepardi, la vista delle aquile o la forza bruta degli elefanti, perché qui si parla dell’invisibilità della rana di vetro, dell’indistruttibilità del tasso del miele e delle abilità del gambero pistola, in grado di produrre bolle calde quanto la superficie del sole.

“Terrible Parents” (titolo originale)

Ryan Reynolds svela le strategie educative altamente discutibili dei genitori peggiori del regno animale, gli sfavoriti. Dall’oca che depone uova in cima a una scogliera al koala che nutre il suo cucciolo con delle feci, non è chiaro se si tratti di genitori cattivi o semplicemente fraintesi. Non importa quanto pensiate di essere cattivi genitori: loro sono i peggiori.

“Sexy Beasts” (titolo originale)

Meglio dimenticare gli uccelli e le api, Ryan mostra i passi per trovare “quello giusto” tra gli sfavoriti. Dalla “prima attrazione” delle scimmie nasiche dotate di enormi appendici nasali, all’importanza degli “scudieri” nel corteggiamento dei tacchini, fino ai preliminari delle volpi volanti, questi animali hanno riscritto le regole delle relazioni caotiche e complicate.

“The Unusual Suspects” (titolo originale)

Ryan Reynolds punta i riflettori sugli sfavoriti che si fanno strada attraverso l’inganno. Dall’antennariida maestra del travestimento allo sciacallo che morde i posteriori, fino al bruco a più teste che si finge un’esca, questi sono maestri di inganno e astuzia. A guidarli c’è il più grande truffatore di tutti: un astuto macaco che si nutre del cibo dei turisti ignari.

“Total Grossout” (titolo originale)

Ryan offre la sua visione unica degli animali che usano tattiche disgustose per raggiungere i loro scopi, come difendere la casa, trovare un partner o sopravvivere. Nel cast ci sono lamantini che usano flatulenze per galleggiare e larve fungine delle grotte che creano bellissime trappole lucenti per le mosche con il muco illuminato dai loro sederi bioluminescenti.

