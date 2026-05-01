Il predatore più temuto della Senna sta per tornare.

Hanno ufficialmente preso il via nel sud della Francia le riprese di Under Paris 2, l’attesissimo sequel dello shark-thriller che nel 2024 ha scalato le classifiche globali di Netflix, diventando il secondo film non in lingua inglese più visto di sempre sulla piattaforma con oltre 102 milioni di visualizzazioni.

Il testimone della regia passa da Xavier Gens a un maestro del genere horror, Alexandre Aja, già celebrato per titoli come Crawl e Piranha 3D. “Amo Parigi e ho sempre voluto girare un film sugli squali“, ha dichiarato Aja a Deadline, sottolineando l’entusiasmo nel portare la storia a un livello di profondità ancora maggiore. Al suo fianco tornano i protagonisti Bérénice Bejo, nei panni della scienziata marina Sophia, e Nassim Lyes nel ruolo di Adil, comandante della polizia fluviale.

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Una Parigi sommersa: la trama di Under Paris 2

Ambientato tre anni dopo gli eventi del primo film, il sequel vede i due protagonisti riunirsi per una missione ad alto rischio: rintracciare Lilith, l’originale predatore, mentre il centro della capitale francese si ritrova completamente sommerso dalle acque. Il cast si arricchisce inoltre della presenza di Guillaume Gouix, Phillippe Bas, Manon Bresch e Anne Marivin.

L’annuncio arriva in un momento di grande fermento per le produzioni originali dello streaming, affiancandosi alle ultime notizie sui grandi franchise cinematografici, dalle atmosfere horror del nuovo reboot di The Blair Witch Project al grande ritorno a Raccoon City, con il lancio del teaser trailer del nuovo Resident Evil.

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