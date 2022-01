Uncharted: un nuovo poster ed uno spettacolare Special Stunt

Posted on

Sebbene il quarto capitolo della saga letteraria scritto da David Lagercrantz non abbia soddisfatto i fan dei libri di Stieg Larsson, la Sony Pictures ha già in produzione The Girl in the Spider’s Web, tratto appunto da Quello che non uccide, il quarto e ultimo capitolo su Lisbeth Salander. Il film, le cui riprese inizieranno