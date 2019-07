STX Entertainment ha diffuso oggi il primo trailer di Hustlers, il film basato sull'articolo di Jessica Pressler, dal titolo The Hustlers at Scores.

Con una Jennifer Lopez in condizione fisica spettacolare, Hustlers porterà nelle sale la storia di una ragazza che, per sfuggire ad un oscuro destino, inizia una carriera da spogliarellista. La ragazza troverà in una esperta spogliarellista (la Lopez) una sorta di angelo custode.

La regia di Hustlers è stata affidata a Lorene Scafaria, mentre il cast conta su Jennifer Lopez, Costance Wu, Julia Stiles, Lili Reinhart e Cardi B.

Ecco il trailer appena introdotto sul web da Jennifer Lopez.