Sony Pictures e Wildside hanno diffuso il nuovo trailer di Una Famiglia Sottosopra, la commedia che vede tra i protagonisti Luca Argentero e Valentina Lodovini.

Nata come remake della commedia francese del 2020 dal titolo Indovina chi? (Le sens de la famile), il film diretto da Alessandro Genovesi torna quest’oggi a mostrarsi con un nuovo divertente trailer. Una Famiglia Sottosopra, infatti, porterà in scena le disavventure di una famiglia per nulla perfetta, che si ritrova alle prese con un misterioso sortilegio.

Trama e Cast di Una Famiglia Sottosopra

Alessandro Moretti ha buone ragioni per essere deluso dalla vita. Non lavora più da anni, la moglie Margherita si sta lentamente allontanando da lui, e i suoi tre figli sono tanto insopportabili quanto irrispettosi. Non sarebbe certo una sorpresa se, nel profondo del suo cuore, desiderasse cambiare tutto. Famiglia compresa. Dopo aver trascorso una giornata in un parco divertimenti per il compleanno di Anna, la più piccola, i sei, suocera inclusa, restano a dormire in uno degli hotel del parco. Il giorno dopo, al risveglio, accade l’inimmaginabile: ogni membro della famiglia si risveglia nel corpo di un altro. E questo è solo l’inizio.

Una Famiglia Sottosopra è diretto da Alessandro Genovesi (sceneggiatore del film insieme a Giulio Carrieri), nel cast Luca Argentero, Valentina Lodovini, Licia Maglietta, Martina Bernocchi, Carlo Alberto Matterazzo, Chiara Pasquali. Il film sarà al cinema dal 13 novembre 2025 co-prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, e Sony Pictures International Productions e sarà distribuito da Eagle Pictures.