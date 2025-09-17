01 Distribution ha svelato il trailer italiano di Una di Famiglia (The Housemaid), il thriller diretto da Paul Feig.

Dopo la partenza della campagna promozionale made in USA ed il lancio della versione originale del trailer (trovate il trailer a questo indirizzo), è tempo quest’oggi di informazioni in merito alla distribuzione italiana. Partiamo col sottolineare che Una di Famiglia non ha ad oggi una data di distribuzione ufficiale.

Il film, intitolato in originale The Housemaid, si ispira al romanzo bestseller omonino di Freida McFadden, e racconta ciò che accade quando una donna in fuga dal proprio passato accetta il lavoro di governatrice nella famiglia sbagliata.

La trama del film Una di Famiglia

Sydney Sweeney e Amanda Seyfried sono le protagoniste di Una di famiglia, il nuovo thriller psicologico diretto da Paul Feig (Un piccolo favore) e ispirato all’omonimo bestseller di Freida MacFadden. Un racconto di tensione, desiderio e inganni ambientato nel cuore dell’alta società, dove niente è come sembra e la perfezione è solo apparenza. Millie (Sydney Sweeney), giovane donna in fuga dal proprio passato, accetta un lavoro come domestica nella sfarzosa villa di Nina (Amanda Seyfried) e Andrew Winchester (Brandon Sklenar) Quello che inizialmente appare come il lavoro dei sogni e l’opportunità per ricominciare, si trasforma rapidamente in un sottile gioco fatto di segreti, seduzione, scandali e potere.

Dietro le porte chiuse della casa Winchester, nessuno è davvero al sicuro e tutti nascondono un segreto.

Rebecca Sonnenshine (The Boys) ha scritto la sceneggiatura. Todd Lieberman di Hidden Pictures sarà il produttore, mentre Carly Kleinbart Elter della stessa società supervisionerà il progetto. Anche Feig e Laura Fischer di Feigco saranno i produttori. Sweeney e Seyfried saranno i produttori esecutivi insieme ad Alex Young e all’autore McFadden. Negli USA il film sarà distribuito dal 19 dicembre 2025.

