Una birra al fronte: il trailer del nuovo film con Zac Efron e Russell Crowe dal 30 settembre su Apple TV+

Arriva il 30 settembre su Apple TV+, Una birra al fronte, diretto da Peter Farrelly con Zac Efron e Russell Crowe. Basato su un’incredibile storia vera, il film è un sincero racconto di formazione su amicizia, lealtà e sacrificio.

Una birra al fronte: sinossi

Per mostrare il suo sostegno agli amici del quartiere che stanno prestando servizio in Vietnam, Chickie Donohue (Zac Efron) decide di fare qualcosa di assolutamente pazzesco: recarsi da solo al fronte per portare ai soldati un piccolo pezzo di casa, la loro birra preferita.

Iniziato come un viaggio dalle buone intenzioni, si trasforma rapidamente nell’avventura di una vita in cui Chickie affronta la realtà di questa guerra controversa e il ricongiungimento con i suoi compagni d’infanzia lo spinge nelle complessità e nelle responsabilità dell’età adulta.

Da un’idea di Skydance Media, la sceneggiatura è adattata da Peter Farrelly, Brian Currie e Pete Jones ed è basata sul libro ‘The Greatest Beer Run Ever: A Memoir of Friendship, Loyalty and War’, di Joanna Molloy e John “Chickie” Donohue, diventato un best seller del New York Times quando, dopo essere stato pubblicato nel 2020, la storia di questo viaggio ha destato l’interesse di vari media e programmi. I produttori sono David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger per conto di Skydance, con Andrew Muscato e Jake Myers.

Il film sarà disponibile a partire dal 30 settembre sulla piattaforma Apple TV+. Nel cast, oltre a Zac Efron e Russell Crow, sono presenti Bill Murray, Jake Picking, Will Ropp, Archie Renaux, Kyle Allen e Ruby Ashbourne Serkis.