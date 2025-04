Warner Bros. Pictures ha reso disponibile quest’oggi i primi poster di Una battaglia dopo l’altra, il nuovo film di Paul Thomas Anderson.

Per l’occasione i poster mettono in mostra i personaggi interpretati nel film da Leonardo DiCaprio e da Teyana Taylor. Gli altri interpreti del film sono Benicio del Toro e Sean Penn, affiancati da Regina Hall e Chase Infiniti, oltre a Wood Harris e Alana Haim. Ci saranno characters poster anche per questi ultimi? Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti per scoprirlo.

Una battaglia dopo l’altra | Il trailer Italiano del film

Una battaglia dopo l’altra | Cosa Sappiamo

Paul Thomas Anderson, che firma la regia e la sceneggiatura originale, è anche produttore insieme ai candidati all’Oscar® e al BAFTA Adam Somner e Sara Murphy; Will Weiske è il produttore esecutivo. Il team creativo dietro la macchina da presa include diversi collaboratori abituali di Anderson, tra questi i direttori della fotografia Michael Bauman e lo stesso Anderson, la scenografa candidata all’Oscar® e vincitrice del BAFTA Florencia Martin, il montatore candidato al BAFTA Andy Jurgensen, la costumista vincitrice di Oscar® e BAFTA Colleen Atwood, la direttrice del casting Cassandra Kulukundis; le musiche sono firmate dal compositore candidato all’Oscar® e al BAFTA Jonny Greenwood.

Il film liberamente ispirato al romanzo “Vineland” di Thomas Pynchon, pubblicato nel 1990. La trama di Una Battaglia Dopo L’altra (One Battle After Another in originale) ruota intorno alla storia di un ribelle (Leonardo DiCaprio) alle prese con la ricerca di sua figlia. Al suo fianco un alquanto bizzarro maestro di vita (Benicio Del Toro), oltre ad una serie di personaggi che ruotano intorno ad una futura rivoluzione sociale.

Una battaglia dopo l’altra | I Poster