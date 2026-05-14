La famiglia di Happy Madison sta per riunirsi ancora una volta. Durante la presentazione degli Upfront di mercoledì, Netflix ha ufficialmente annunciato che il franchise comedy di Adam Sandler si espanderà con l’attesissimo Un weekend da bamboccioni 3 (Grown Ups 3).

Come riportato da Deadline, alla regia del terzo capitolo troveremo Kyle Newacheck, reduce dal successo travolgente di Un tipo alla Happy Gilmore 2, titolo che lo scorso anno ha polverizzato ogni record di streaming con quasi 3 miliardi di minuti visti nella prima settimana. La sceneggiatura è stata affidata allo stesso Adam Sandler in coppia con lo storico collaboratore Tim Herlihy. La produzione sarà curata dalla Happy Madison, con Sandler, Jackie Sandler e Jack Giarraputo nel team di produzione.

Il cast originale pronto per una nuova vacanza

Il cuore pulsante del franchise è sempre stato il gruppo di amici d’infanzia che si ritrova in età adulta, e per questo “threequel” Netflix non ha badato a spese. Insieme a Sandler, è stato confermato il ritorno dell’intero cast originale: David Spade, Rob Schneider, Chris Rock e Kevin James sono pronti a tornare sul set per raccontare le nuove, esilaranti disavventure del gruppo durante una nuova vacanza estiva.

I primi due capitoli, usciti nelle sale rispettivamente nel 2010 e nel 2013 sotto l’egida di Sony, avevano incassato complessivamente oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo. Il passaggio a Netflix appare come un’evoluzione naturale per il brand, considerando che Sandler ha prodotto oltre dieci film per la piattaforma nell’ultimo decennio.

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