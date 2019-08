Con un nuovo breve teaser trailer, Bond 25 si è finalmente presentato ai propri fan come No Time to Die.

Il video è stato pubblicato qualche ora fa sui canali social della saga legata a James Bond. Il titolo scelto - No Time to Die - è molto vicino alle voci che si aggiravano sul web nelle settimane scorse, e può anche essere tranquillamente considerato una sorta di omaggio a Daniel Craig, qui al suo ultimo appuntamento con la saga.

Oltre al titolo, il video sembra confermare anche la data di uscita cinematografica, in barba ai tanti problemi avuti sul set, dall'infortunio di Daniel Craig ad alcuni incidenti avvenuti nel corso della produzione.

Tra le locations confermate Italia, Jamaica, Norvegia, Londra.

No Time to Die sarà diretto da Cary Fukunaga. Lo script è stato firmato da John Hodge, e revisionato da Neal Purvis e Robert Wade. Una completa riscrittura è stata affidata invece a Scott Z. Burns.

Nel cast Daniel Craig, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux, Rami Malek, Dali Benssalah, Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, Christoph Waltz.

La nuova release ufficiale è stata fissata per l’ 8 aprile 2020, anche in Italia.