Netflix ha diffuso nel pomeriggio un primo breve teaser trailer relativo alla terza stagione di The Crown, la celebre serie tv pluripremiata.

Il breve video non mostra tanto, ma svela quella che sarà la data di rilascio dell'intera terza stagione, ossia il 17 novembre prossimo.

Tra i nuovi volti della terza stagione, Tobias Menzies nei panni di un più maturo principe Filippo, ma anche Olivia Colman in quelli di una regina Elisabetta in età avanzata. Helena Bonham Carter vestirà i panni di Margaret, mentre Joshua O'Connor interpreterà il principe Carlo.

The Crown 3 è stato sviluppato da Peter Morgan. Nel cast Tobias Menzies, Olivia Colman, Helena Bonham Carter, Matthew Goode, Jodi Balfour, Anton Lesser, Michael C. Hall, Joshua O'Connor.

La Sinossi. La serie TV originale Netflix The Crown racconta la storia del regno della regina Elisabetta II, nel momento in cui il fragile ordine stabilito dopo la Seconda Guerra Mondiale si spezza. Basato sulla commedia vincitrice di molti premi The Audience, la serie riunisce il creatore e scrittore Peter Morgan (The Queen, Frost/Nixon), il regista Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours) e il produttore Andy Harries (The Queen).

La terza stagione arriverà su Netflix dal 17 novembre 2019.