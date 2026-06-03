Un sogno interrotto per i tanti fan: Amazon cancella la nuova serie di Stargate

Amazon ha cancellato la nuova serie TV di Stargate ideata da Martin Gero, lo stesso autore che aveva contribuito al successo di Stargate SG-1 e Stargate Atlantis. Un sogno purtroppo rimasto tale per i tanti fan storici del Franchise.

Il franchise di Stargate è nato nel 1994 con il film diretto da Roland Emmerich, interpretato da James Spader e Kurt Russell. Da lì è esploso con Stargate SG-1, una delle serie sci-fi più longeve e amate, seguita da Atlantis e Universe. La nuova serie avrebbe dovuto segnare un ritorno alle origini, ma con una sensibilità contemporanea. Purtroppo, il progetto si è fermato prima ancora di entrare in produzione.

Stargate: Un’eredità difficile da eguagliare

Martin Gero, oggi sotto contratto con Amazon MGM Studios, aveva immaginato una nuova avventura capace di espandere l’universo di Stargate con un tono moderno e una narrazione più corale. Tuttavia, fonti interne rivelano che i dirigenti di Amazon temevano che la serie non avrebbe avuto un appeal sufficiente al di fuori della cerchia dei fan storici. Un rischio troppo alto, in un mercato dove ogni produzione deve conquistare un pubblico globale.

Un addio definitivo al franchise? Forse no!

Nonostante la cancellazione, Amazon non sembra intenzionata a chiudere definitivamente il portale. Dopo l’acquisizione di MGM Studios, la piattaforma ha espresso interesse nel rilanciare l’universo di Stargate con nuovi progetti. Secondo le indiscrezioni, si starebbero valutando nuove strade narrative, forse con altri autori o formati, per riportare in vita il mito del portale interdimensionale.

La cancellazione della serie di Martin Gero non è solo una notizia di cronaca televisiva: è un segnale del cambiamento nel modo in cui le grandi piattaforme gestiscono i franchise storici. In un’epoca dominata da reboot e revival, Stargate resta un simbolo di fantascienza intelligente e avventurosa. E chissà — come ogni portale insegna — forse un giorno si riaprirà verso nuove dimensioni.

Fonte: Variety