Universal Pictures ha diffuso - via Imp Awards - il nuovo poster di Dolittle, fantasy con Robert Downey jr, tratto dai romanzi di Hugh Lofting.

Il poster in questione è destinato alle proiezioni americane del circuito cinematografico Dolby Cinema. Trovate il poster in fondo al nostro articolo.

Dolittle

La regia è stata affidata a Stephen Gaghan, sua anche la sceneggiatura, in collaborazione con Tom Shepherd.

CAST VOCALE: Emma Thompson (la pappagallina Polynesia), Selena Gomez (la giraffa Betsy), Tom Holland (il cane Jip), Ralph Fiennes (la tigre Barry), Rami Malek (il gorilla Chee-Chee), Octavia Spencer (l'anatra Dab-Dab), Craig Robinson (il topo Fleming), Carmen Ejogo (la leonessa Regine), Marion Cotillard (la volpe Tutu), Kumail Nanjiani (lo struzzo Plimpton), John Cena (l'orso polare Yoshi), Frances De La Tour (Ginko-Who-Soars).

CAST UMANO: Robert Downey jr, Antonio Banderas e Michael Sheen.

TRAMA: Robert Downey Jr. dà vita ad uno dei personaggi più longevi della letteratura, in una rivisitazione della classica storia di un uomo capace di parlare direttamente con gli animali: Dolittle. Dopo aver perso la moglie sette anni prima, l'eccentrico dottor John Dolittle (Downey), famoso medico e veterinario dell'Inghilterra della Regina Vittoria, vive in solitudine dietro le alte mura della sua dimora Dolittle con un esercito di animali esotici a fargli compagnia. Ma quando la giovane Regina (Jessie Buckley, A proposito di Rose) si ammala gravemente, Dolittle con riluttanza è costretto a salpare per un'epica avventura in un'isola leggendaria in cerca di una cura, ritrovando così il suo spirito e il suo coraggio mentre combatte vecchi avversari e scopre creature meravigliose. Il dottore nella sua ricerca è affiancato da un sedicente e giovane assistente (Harry Collett di Dunkirk), e da un incredibile gruppo di amici animali, tra cui un gorilla ansioso (doppiato nella versione originale dal premio Oscar® Rami Malek), un'anatra entusiasta ma svampita (l’attrice premio Oscar® Octavia Spencer), una coppia litigiosa formata da uno struzzo cinico (Kumail Nanjiani di The Big Sick: Il matrimonio si può evitare, l’amore no) e un allegro orso polare (John Cena, Bumblebee), e un pappagallo testardo (l’attrice premio Oscar® Emma Thompson), che funge da consigliere di fiducia di Dolittle, e confidente.

Dolittle arriverà nelle sale italiane il 30 gennaio 2020.