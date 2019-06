Come già riferito in un nostro precedente aggiornamento, Avengers: Endgame tornerà nei cinema americani per una versione che omaggerà i fan Marvel.

In occasione della partenza della nuova “mini” campagna promozionale, i Marvel Studios hanno svelato il poster ufficiale della riedizione. In tutto e per tutto un omaggio ad Iron Man. L’artwork mostra, infatti, il Guanto dell’Infinito creato da Tony Stark, con le sei Gemme e la frase oramai celebre ripresa dai Marvel Studios, e riferita ai fan: “Vi Amiamo 3000“.

La nuova versione di Avengers: Endgame conterrà alcune sorprese per i fan, ma anche un omaggio a Stan Lee, il pilastro della Marvel Comics scomparso solo di recente. Ci saranno accenni alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe? Ancora non è dato saperlo.

La nuova uscita nelle sale americane di Avengers: Endgame è attesa per il prossimo weekend, ossia il 28 giugno, e servirà per raggiungere – e superare – il favoloso record d’incassi di Avatar.